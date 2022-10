Fraude, hackeos y fuga de talento lo que más padecerán las empresas en 2023

El 2023 representará un año de desafíos para las empresas, no solo por la situación económica sino a nivel interno, ya que se espera una crisis respecto al robo de información, fraudes y abuso de confianza, así como de rotación elevada de personal, revela un reporte de la consultoría Vestiga Consultores.

De acuerdo con el informe, el riesgo de robo de información que ocurre por hackeos a las empresas, es la mayor preocupación con 39%, seguido de la rotación de personal por renuncias con 25%, el fraude o abuso de confianza con 16% y las fallas de compliance (conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos) con 5 por ciento.

El robo de información y aumento de ciberataques no es algo nuevo, ya que desde que inicio la pandemia incrementaron los casos de ataques las empresas. Datos de Kaspersky revelan que actualmente éstos son los segundos incidentes que más enfrentan 11% de pequeñas empresas y 15% de medianas, solo por debajo de las caídas drásticas de ventas en 21% para pequeñas y 15% para medianas.

El problema de los ciberataques es que no se tienen las medidas adecuadas de proyección o por creer que al ser de menor tamaño no se es susceptible de sufrirlos, cuando no es así. Todas las organizaciones de todo tamaño y giro están expuestas al riesgo.

Sobre el abuso de confianza y fraude, la Encuesta Nacional de victimización de empresas (ENVE) 2022, revela que actualmente el fraude ocupa el quinto lugar en los delitos más frecuentes en la actualidad con 10%, siendo la extorsión (sobre todo telefónica) la que tiene el primer lugar con 29%, seguido del robo o asalto de mercancía, insumos o bienes con 20%, robo hormiga con 13%, actos de corrupción con 11 por ciento.

Tan solo en 2021, el 24.6% de las unidades económicas sufrió algún delito, de las cuales 1.2 millones son micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo costo por suceso fue de 164,078 pesos para las pequeñas y 537,189 para las medianas.

La preocupación del talento

Además de los factores externos, a nivel de gestión preocupa la rotación de talento y el problema por encontrar al adecuado.

Sergio Díaz, socio director de Vestiga, explica que identificar y retener talento es un tema cada vez más complejo para las empresas por los cambios en el entorno y necesidades de las personas.

Para identificar al talento, la dificultad es para 76% de las empresas, mientras que solo un 19% considera que es fácil. Al identificar y contratar al talento idóneo 63% de las empresas lo viven complicado en comparación con 30% que no lo siente así.

“Estos hallazgos confirman la queja de empresas de varios estados con fuerte actividad industrial, acerca de la enorme dificultad que están teniendo para ocupar sus vacantes en todos los niveles de operación de sus plantas”, indica Díaz.

Sobre la rotación, 60% de las empresas admite que ésta es mayor, incluso más de lo registrado antes de la pandemia y solo un 25% ha visto un descenso. La mayor rotación se da en talento altamente calificado (64%), lo que genera crisis para las organizaciones y que suelen ser de los principales tomadores de decisiones y con mayor iniciativa.

“Lo relativo a la escasez tanto en la modalidad de altamente capacitado como en la de no altamente capacitado, representa un gran riesgo no sólo en el presente, sino también para la viabilidad de cualquier plan de mediano y largo plazos de las empresas. Es un asunto nada menor que deben atender la comunidad empresarial y el gobierno. Esto puede constituirse en un problema estructural grave”, finalizó Díaz.