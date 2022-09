Capacitación financiera, clave para impulsar a mujeres emprendedoras: Citibanamex

La falta de educación financiera es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las emprendedoras mexicanas, por ello Citibanamex relanzó Mujer Emprendedora, iniciativa que impulsa el emprendimiento femenino.

“Estamos agregando más y mejores beneficios, en función de lo que recibimos de las mujeres. El principal es el acompañamiento en educación financiera, que viene a atacar ese sentimiento de miedo que con frecuencia tenemos para lanzarnos a hacer las cosas, porque no lo sabemos todo”, detalló en entrevista Itza Morales, directora del segmento PYMES en Citibanamex.

La nueva oferta amplia los beneficios y condiciones preferenciales en productos y servicios de educación y salud. Ahora, las emprendedoras podrán acceder a un diagnostico financiero y asesoría personalizada que les ayude a conocer el mejor momento para solicitar financiamiento y hacer crecer su negocio.

“Es una oferta que se adecua a la necesidad puntual, por ejemplo, tenemos una oferta de crédito, pero no todas necesitan”, también se brinda asesoría en la administración y gestión del negocio y una oferta se seguros que ataca las necesidades de la empresa y de bienestar: wellness, fitness, transporte, asesorías empresariales y del hogar.

“No hay ninguna contratación, solo por ser cliente Citibanamex tienes la oferta completa a tu disposición y puedes hacer uso de los servicios y los productos que necesites cuando lo necesites”.

Entre los beneficios está el acceso a Agovest, plataforma financiera de educación y Doctor Anytime, aplicación con psicólogos, nutriólogos y médicos generales para la atención de la salud de los colaboradores de las empresas, así como tasa preferencial en iAcepta y EVO Click de EVO Payments para aceptar pagos con tarjeta en todo momento.

Impacto a un año del lanzamiento

Morales recordó que la iniciativa se lanzó hace un año y en este tiempo se han otorgado 650 créditos a emprendedoras, sumando 750,000 millones de pesos en créditos pyme e impactado a 91,137 mujeres.

Además, durante los últimos dos meses se han otorgado 30% más créditos y 4,000 seguros PYME Protegida CBNX Mujer Emprendedora con asistencias especializadas para la mujer.

Morales precisó en la importancia de la educación financiera, “nosotras las mujeres, lo que no sabemos y no dominamos nos da miedo, como somos tan perfeccionistas y queremos saberlo y dominarlo todo, mucha veces no nos atrevemos, por eso la asesoría financiera es una de las necesidades más importantes”, precisó.

Por ejemplo, al momento de invertir las mujeres son conservadoras, porque no conocen a detalle las estrategias de inversión y suelen invertir menos que los hombres.

Detalló que durante la pandemia la innovación y digitalización fueron claves para la permanencia de los negocios. “Vimos a los negocios buscando los apoyos que necesitaban para permanecer abiertos, en algunos eso implicó recursos y fondeo, en otros facilidades para poder seguir vendiendo, tener una página en línea y ofrecer diversos canales (…) La innovación y la digitalización fueron importantes”, finalizó Morales.