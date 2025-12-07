Mercado ajusta a la baja expectativa para el PIB de 2025, a 0.4% y recorta también para 2026, a 1.3%: Encuesta Citi

Especialistas encuestados por Citi recortaron sus expectativas de crecimiento para este año y el próximo, interrumpiendo una racha de seis quincenas, en las que ya no habían realizado ajuste alguno.

En la penúltima encuesta del año, el mercado anticipó que la economía mexicana registrará un avance de 0.4% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante éste 2025. Una tasa que contrasta con la previsión que habían mantenido sin cambio en 0.5% desde que inició de septiembre. Esta encuesta incorpora ya la evidencia de la contracción observada en el tercer trimestr del año.

Esta expectativa media de crecimiento para el 2025, recabada entre 32 participantes se encuentra lejos del 1% que anticipa el gobierno federal y está cerca de la proyección media estimada por Banco de México, que es 0.3 por ciento.

Los resultados de la encuesta de Citi evidencian que entre los 32 participantes, la máxima expectativa de crecimiento es de 0.6% y la tiene Bank of America. Catorce participantes más esperan que se alcanzará un avance de 0.5 por ciento y el resto pronostica un crecimiento que va del 0.1% al 0.4%, siendo Valmex y Scotiabank México, quienes tienen la previsión más baja, de 0.1 por ciento.

También pasaron la tijera por el pronóstico 2026

Según la información detallada de la encuesta de Citi, que permite asomarse al panorama económico que atisba el mercado para el próximo año, anticipan un crecimiento de 1.3% en el PIB, que incorpora un ajuste a la baja desde el 1.4% que habían sostenido sin cambio durante dos meses.

Para poner esta expectativa en contexto basta recordar las proyecciones del equipo económico de la Secretaría de Hacienda, que anticipa un crecimiento puntual de 2.3 % en el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum