En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Soraya Pérez Munguía, diputada federal por el PRI, compartió con El Economista su punto de vista sobre los logros y los retos que aún faltan en México para lograr una mayor inclusión de la mujer y que se pueda alcanzar una mayor equidad en los diferentes niveles de la sociedad.

Soraya Pérez Munguía actualmente es diputada por el Partido Revolucionario Institucional. Fue secretaria de la Comisión de Hacienda y Economía del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y se graduó como licenciada en economía por el Tecnológico de Monterrey.

—¿Qué han logrado las mujeres en México en materia de equidad de género?

—El gran logro que hemos tenido es la participación de las mujeres en la política, de hecho, México es el cuarto lugar en el mundo donde más legisladoras hay.

—¿Qué les falta por conseguir?

—La participación de las mujeres en la vida económica privada todavía es donde falta mucho por hacer. Algunas empresas se han unido para que se rompan los techos de cristal y se apoye a las mujeres, pero no es suficiente.

—¿Cuáles son los progresos más significativos qué han conseguido y los principales problemas a los que se han enfrentado?

—Hay más legisladoras mujeres y eso fue a partir de una reforma política que nos permite hoy tener más lugar en la toma de decisiones dentro del gobierno. Además, hubo un cambio constitucional que nos va a permitir que haya más paridad en todos los sectores del gobierno.

He tenido experiencias que van desde reuniones a la que no puedes entrar porque van puros hombres o que no puedo ir a cierto evento porque van puros hombres, a pesar de que una es las que las planea. Pero también, he tenido la fortuna de tener jefes que han sido mis coaching y promotores para que salga adelante.

—¿Qué desafíos tienen que enfrentar?

—Todavía nos falta concientizar más a las empresas sobre la importancia de la participación de las mujeres y que entre más condiciones laborales les den, más oportunidades tienen de generar productividad y de entender más a sus clientes y a generar un mejor ambiente.

—¿Qué le toca hacer a las autoridades, sociedad civil y las empresas para lograr la equidad de género?

—Son varias las iniciativas las que hemos metido como generar incentivos para aquellas empresas que están integradas por mujeres y acabo de entregar hace poco otra iniciativa para que haya más mujeres en los consejos y administración en las empresas que cotizan en la BMV, ello con la visión de que, si hay más mujeres, puede ser un referente para el resto del sector productivo del país.