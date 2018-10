El Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca la transparencia y cooperación que prevalece en la transición del gobierno saliente y el que entrará con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como una señal de certidumbre sobre la economía.

“Lo más importante es el gran nivel de cooperación que prevalece. Que toda la información está disponible para el gobierno entrante, que el Presupuesto Federal a discutirse en diciembre lo está armando en su totalidad el gobierno entrante y que los funcionarios que se van están apoyándoles en la preparación de la propuesta que presentarán al Congreso”, dijo Robert Rennhack, jefe de la Misión de expertos del FMI para México.

Entrevistado por El Economista, advierte que el alza del salario mínimo que quiere conducir el próximo presidente del país debería hacerse con mucho cuidado.

“Si lo suben y no se hace gradualmente, generará presión inflacionaria. Además, hay que evaluar los efectos en el mercado laboral porque México se caracteriza por tener mucha gente trabajando en la informalidad”.

Viste una camisa del batik típico de Indonesia. Su mirada resalta sus advertencias: “Si quieren fomentar la formalización, tendrán que tener cuidado con el alza del salario mínimo”.

Confía en que el próximo gobierno mantendrá la disciplina fiscal y un manejo prudente de la deuda.

Sostiene esta impresión en los encuentros que mantuvo con el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el próximo subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, durante la visita que realizó al país en septiembre, junto con el staff de expertos del organismo para hacer el diagnóstico anual de la situación económica.

Desde las Reuniones Anuales, hace un balance sobre la tendencia de la inflación y el manejo de la política monetaria del Banco de México y echa un primer vistazo al acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos, México y Canadá.

Mercado detrás de gasolinas

—El Banco de México ha señalado que los precios de gasolinas han subido más que cuando se liberalizaron en el 2017. Y no ha movido su tasa, ¿cómo entenderlo?

La presión que están ejerciendo los precios de combustibles como la gasolina refleja claramente la tendencia de los precios internacionales. El mercado mexicano debe reflejar los precios internacionales y si suben, hay que hacerlo en México. Y la política monetaria tiene que reconocer que se trata de un efecto temporal.

—La Junta de Gobierno dejó sin cambios las tasas en la reunión de octubre, donde la Fed aumentó. ¿Será que terminó el ciclo alcista?

Banco de México debe seguir con mucho cuidado la tendencia de los precios para vigilar y asegurar que no afecte la tasa subyacente. La tasa de interés ya está en 7.75%, un nivel que es consistente con la meta de bajar la inflación en México y ése es el factor que determina la tasa de largo plazo. Si laFed sube la tasa, no tiene por qué impactar en la tasa de México. Banxico no debería cambiar su tasa por causa de la Fed. Para mí es muy sensato.

—Con una tasa en 7.75%, ¿se sacrificó el crecimiento a costa de la lucha contra la inflación?

El mandato del Banco de México es cuidar la inflación y está enfocado en eso. Sí, la tasa tiene efecto sobre el crecimiento porque es el canal de transmisión. Pero no ha sido el único elemento que ha afectado al PIB, claramente la incertidumbre por la renegociación del acuerdo comercial de América del Norte también ha afectado.

USMCA puso fin a incertidumbre

—¿Cuál es la primera valoración del FMI sobre el acuerdo alcanzado con Estados Unidos y Canadá?

Se puso fin a la incertidumbre y eso es muy importante. El comercio en agricultura es bastante libre y benéfico para México. Lo que es más restrictivo es el segmento sobre los autos, así como el cambio en las reglas de origen y la parte de sueldos, donde 40% debe ser fabricado en el sitio donde el salario mínimo es equivalente a 16 dólares. Realmente hay que ver cómo influye esta parte.

—La reforma fiscal de EU era un tema de gran preocupación y nerviosismo. Al paso de un año, ¿cuál es la valoración que hacen?

El crecimiento de Estados Unidos tiene mucho espacio porque el impulso fiscal es muy positivo y tiene un impacto positivo en México. Pero había una preocupación: que las tasas más competitivas de EU forzarían al gobierno a bajar sus tasasy hasta el momento no hemos visto un impacto importante, ni las empresas de México pasaron sus utilidades hasta EU. No tenemos hasta el momento un impacto identificado, pero quizá será un efecto de largo plazo.

