UK apuesta por recortar gasto y subir impuestos

Jeremy Hunt, ministro de Economía de Reino Unido, dijo que esta semana presentará alzas de impuestos y recortes de gastos para demostrar que el país puede arreglar sus finanzas públicas y restaurar su credibilidad económica tras el caos de los mercados financieros provocado por la ex primera ministra, Liz Truss.

No obstante, dijo que los hogares más pobres no deben sufrir mucho y que los recortes en los servicios públicos serán equilibrados.

Antes de anunciar su plan presupuestario el jueves, Hunt dijo que no quiere agravar una recesión prevista pero que debe demostrar que puede reducir un déficit presupuestario disparado tras la pandemia de Covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania.

“Uno no quiere hacer cosas que empeoren una recesión en la que puedas estar (…) Pero, por otro lado, si no haces nada, si no demuestras que vamos a reducir nuestra deuda, las tasas de interés suben y se agrava la recesión”. dijo Hunt a Sky News.

Tras la caída del mercado de bonos provocada por una serie de recortes fiscales no financiados en el “minipresupuesto” presentado por Truss en septiembre, Hunt y el primer ministro, Rishi Sunak, advirtieron que tomarán decisiones difíciles en un momento en que una inflación de 10% aprieta a los hogares.

“Me temo que todos vamos a pagar un poco más de impuestos”, dijo Hunt. “Pediremos sacrificios a todo el mundo, pero tenemos que reconocer que no se puede pedir mucho a las personas con los ingresos más bajos”.

The Sunday Times dijo que Hunt planea abordar un agujero de 55,000 millones de libras esterlinas en el presupuesto británico mediante la congelación de los umbrales y las asignaciones del Impuesto Sobre la Renta, la seguridad social, el impuesto de sucesiones y las pensiones durante otros dos años.