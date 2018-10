Entrevista a José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.

No debemos tener miedo al cambio, dice José Ángel Gurría, “el cambio es parte de la vida. En más de un sentido es una obligación promoverlo”, explica el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): “tenemos que hacer las reformas de las reformas, porque no siempre le atinas a la primera (...) No podemos decir que, como no hemos tenido resultados (de las reformas estructurales) en 12 meses, en 24 meses ya no vamos a verlos y entonces hay que cambiar todo”.

Ésta es la tercera transición que vive Gurría desde la OCDE. Participó en otra más, como parte del equipo de Ernesto Zedillo, “ésta es la mejor. La que más interacción ha habido entre los equipos saliente y entrante”. El secretario de Educación, Otto Granados, se ha reunido más de 30 veces con el que será su sucesor, Esteban Moctezuma, dice el exsecretario de Hacienda y excanciller mexicano. “Esto da mucha tranquilidad...yo fui el encargado de la transición en el 2000. Puedo decir que estaban listos para entregar los libros blancos. Cada funcionario se los tenía que pasar a un encargado o asesor, porque el titular sería nombrado pocas horas antes de la toma de protesta del presidente”.

Gurría Treviño se reunió con el próximo jefe de Gabinete, Alfonso Romo, con quien será el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú; el propuesto para ocupar la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Arce; con Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, y con Graciela Márquez, próxima secretaria de Economía.

Acota que la futura secretaria de Economía es excompañera de maestría en Harvard de Gabriela Ramos, directora de Gabinete de la OCDE. “Y puedo decirles que en el funcionamiento de la organización, nuestra directora del Gabinete es quien mantiene funcionando a la organización. Es Sherpa del G20 y del G7”.

Funcionarios del próximo gobierno han solicitado apoyo de la OCDE en temas de salud, educación, impuestos, digital, regulación y competencia, explica el secretario general de la organización.

El funcionario dice que entregó a cada uno de los cuatro futuros secretarios de Estado y al jefe del próximo Gabinete, tres, cuatro y cinco cuartillas de lo que hace la organización en los temas solicitados; propuestas de su campaña centrados en los temas requeridos y los libros con los análisis y diagnósticos de México en esos tópicos en específico.

“Cuánto oyen y qué quieren adoptar, eso es un privilegio del interlocutor. Nuestra tarea es decir a los funcionarios que formarán parte del nuevo gabinete lo que hemos venido haciendo con México y lo que podemos proponer, porque lo estamos diagnosticando constantemente”, consigna.

Detalla que la relación más estrecha de la OCDE con México, es decir, con quien más han trabajado y hay tenido más continuidad en los 12 años que lleva al frente de la entidad, ha sido con la secretaria de Economía: desde Eduardo Sojo hasta Ildefonso Guajardo.

Conciencia de problema y voluntad política

—¿Cuál diría que es el gran tema de México para el sexenio que viene?

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), pero un crecimiento con equidad. Un crecimiento inclusivo. Redes de protección social. Acuerdos de libre comercio que se aprovechen para la diversificación. Tienes lo digital avanzando a una velocidad pasmosa, y nosotros todavía con dos y hasta tres años de atraso en temas educativos y en lo digital. Y además, estamos todavía discutiendo si debe o no haber evaluación en los profesores. Imagínese que en los países avanzados, la evaluación de los profesores es una constante desde hace 100 años.

En muchos temas llegamos tarde, somos un país en desarrollo, tenemos la ventaja de que con las mejores prácticas, la OCDE puede ayudar a acelerar los procesos. Pero también tiene que haber conciencia del problema y voluntad política para remediarlo.

—En su visita a México, particularmente ante economistas laureados, habló sobre el crecimiento con equidad. ¿Por qué es particularmente importante para el país?

En un país donde la mitad de la población está en pobreza, y la mitad de esa mitad está en pobreza extrema, tienes que vincular la tarea del crecimiento económico con la redistribución. No puede haber sólo crecimiento en productividad, ni tampoco puede haber solamente redistribución de los peces y los panes. Las políticas públicas deben vincular el crecimiento de la economía con la redistribución.

Competencia para equidad

La falta de competencia genera un problema de productividad, pero sobre todo de equidad.

Asevera que se requiere “más competencia, más competencia y más competencia. Desde el pan, hasta las telecomunicaciones. Desde lo más básico: los huevos, el pollo, hasta las lo más sofisticado y lo más complicado, como las telecomunicaciones”.

Sostiene que “México es un país de monopolios, de oligopolios y de duopolios (...) hoy cinco años después de nuestro diagnóstico sobre telecomunicaciones, cayó 75% el precio de la banda ancha y hay 60 millones más de suscriptores a banda ancha porque ya pueden pagar, y cuando el servicio estaba controlado por un monopolio los precios estaban muy controlados.

Destacó que en la continuidad que debería dársele en México al tema de la competencia en telecomunicaciones durante el sexenio que viene es de broadcasting o difusión, el mismo jugador monopólico podría ser una pieza fundamental para la apertura, lo que es muy paradójico, finalizó.

El secretario general de la OCDE, dijo que seguramente será en enero, cuando tendrá oportunidad de reunirse con el presidente López Obrador, pues por cuestiones de agenda del próximo mandatario no se concretó el encuentro. Esto significa también, que no asistirá a la toma de posesión el 1 de diciembre.