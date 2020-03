Ante las afectaciones por la pandemia de coronavirus Covid-19, el pleno del Senado de la República exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la de Economía, a formar un plan emergente económico, fiscal y financiero que apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la columna vertebral de la economía mexicana y las principales afectadas ante la cuarentena.

Tras la aprobación de un grupo de trabajo con integrantes de diferentes fracciones parlamentarias, el Senado invitó a estas secretarías a dar seguimiento y aportaciones a las acciones que el gobierno federal requiere implementar ante los efectos de la pandemia, pidió apoyo a grupos vulnerables, seguros de desempleo y estímulos fiscales a las mipymes.

Desde la contingencia en el país, los negocios más afectados han sido las cooperativas escolares, que bajaron sus ventas 100%; las papelerías, que tienen una reducción de 80% de ventas; así como la venta de uniformes, que baja 90% su consumo, y los cafés internet, en donde se reduce 40% la asistencia.

Asimismo, están los hoteles, líneas de autobuses, agencias de viaje, restaurantes, bares y cantinas, cines, teatro, museos y parques de diversión y ferias que se verán afectados por la falta de concurrencia en Semana Santa.

Propuesta incluye estímulos fiscales por coronavirus

Como parte de una propuesta establecida por el Senado, se pide que los contribuyentes con domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en México puedan pagar a tres parcialidades mensuales el monto definitivo de los impuestos al valor agregado y especial sobreproducción y servicios a su cargo correspondiente a los meses de marzo. El periodo de parcialidades será de julio a septiembre del presente año.

La segunda y tercera parcialidad se actualizarán conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, sin que represente recargos.

Otro estímulo es deducir inmediatamente las inversiones realizadas en bienes nuevos de activo fijo, durante marzo y mayo. Esto no será aplicable en mobiliario y equipo de oficina, automóviles y blindaje de los mismos u otros activo fijo no identificables individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aero fumigación agrícola.

Pagar las retenciones a tres parcialidades también sería una opción para los contribuyentes que declaren ingresos por salarios y la prestación de un servicio personal subordinado, excepto para salarios asimilados. El período comprenderá marzo, abril y mayo, y las parcialidades comenzarán en junio hasta agosto.

Facilidades de cumplimiento

A estas iniciativas, se suma el gremio de los contadores del país, que solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas.

Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó que el martes enviaron por correo electrónico la propuesta al SAT de ampliar el plazo de declaración anual de personas morales.

“También recomendamos permitir la deducibilidad al 100% de las prestaciones sociales a los trabajadores”, detalló.

Advirtió que de no otorgar facilidades a las empresas, su situación podría ser complicada, ya que más del 90% de las empresas en México son pymes y, para cumplir con sus obligaciones fiscales y generar empleos, necesitan su operación.

“Necesitamos estimular la economía, se debería contemplar mínimo algo para que las empresas puedan cumplir con el fisco, con sus empleados y proveedores”, subrayó.

Plan para trabajadores

Dentro de las acciones acordadas en el grupo de trabajo plural del Senado, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal entablar un diálogo con organizaciones de empleadores y trabajadores, para crear un plan que mitigue efectos en el ámbito laboral.

En este sentido, se piden medidas para conciliar familia-trabajo de los empleados, tendiendo una visión de igualdad entre hombres y mujeres para la distribución equitativa de la responsabilidad de cuidado.

Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva, refirió que el 18 de marzo, el Pleno aprobó medidas complementarias para la protección de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, madres con hijos menores de ocho años, personas mayores de 65 años y personal con factores de riesgo.

Por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, también está la propuesta de suspender el pago de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit por los días que los trabajadores no estén en la empresa.

Además, demanda la suspensión del pago de otros impuestos locales como predial, agua, entre otros. Se busca reanudar en tres meses.

“Sobre el impuesto sobre hospedaje, no tiene caso pedir exención, si no hay huéspedes o empleados, no hay impuesto”, afirmó.

Finalmente, se requiere extender la vigencia de licencias y autorizaciones hasta 90 días más allá de su vigencia, al igual que suspender verificaciones e inspecciones administrativas y diferir o eliminar temporalmente el pago de derechos por licencias de funcionamiento o construcción.