“Se hará lo necesario para acotar presión sobre la inflación”

Las posturas de los subgobernadores Galia Borja y Gerardo Esquivel sobre no tomar acciones más contundentes en la tasa no implican que no vayan a hacer lo necesario para acotar una presión mayor sobre la inflación, consideró el economista jefe de Citibanamex, Adrián de la Garza.

Me da la impresión de que son cautos y que están esperando que se abra una ventana de oportunidad para implementar alzas menos agresivas, comentó tras entrevistar a la Subgobernadora Borja.

A final de cuentas hemos visto decisiones unánimes de 75 puntos base, consignó, lo que no significa que están dispuestos a mantenerse en esa magnitud de incrementos.

Me parece que hay cierto disenso dentro de la Junta de Gobierno sobre la magnitud de los próximos aumentos, pero en los cinco miembros está el mismo compromiso con el cumplimiento del mandato de estabilidad de precios, asentó.

Entrevistado por El Economista para conocer sus impresiones sobre la postura de la subgobernadora Espinosa, dice que es cautelosa.

Refiere que le preguntó si podría considerar recortes en la tasa en un escenario hipotético ante menos choques globales. Ella fue cautelosa y respondió que ante las presiones tan fuertes que prevalecen en el escenario inflacionario no parece apropiado hablar de recortes. Esa respuesta me tranquiliza, refirió. Porque me da a entender que su compromiso sí es con lo que hemos visto: atajar presiones inflacionarias que permitan que el mercado se ajuste de forma ordenada y eso me parece muy favorable.

Seguiría votando al alza

El estratega matizó que, si bien considera a la subgobernadora Borja más próxima a la postura del sugobernador Esquivel, no significa que no hará lo posible por llevar la política monetaria a un nivel restrictivo.

Quizá votará también para incrementarla y dejarla ahí por el tiempo que se requiera para el cumplimiento del objetivo.

El especialista recordó que la Subgobernadora Borja le explicó que confía que el pico de la inflación se tocará en este tercer trimestre, tal como proyectó el Banxico en su anuncio monetario de la semana pasada.

También hizo énfasis en vigilar la inflación subyacente.

La postura dovish

Mandato

Hay cierto disenso dentro de la Junta de Gobierno sobre la magnitud de los próximos aumentos en la tasa, pero en los cinco miembros está el mismo compromiso con el cumplimiento del mandato de estabilidad de precios

Pico de la inflación

La subgobernadora Galia Borja ha dicho que confía que el pico de la inflación se tocará en este tercer trimestre, tal como proyectó el Banxico en su anuncio monetario de la semana pasada.

En línea

Esquivel parece no estar cómodo con llevar la tasa a niveles tan restrictivos, eso no significa que dejará de votar por seguir incrementándola, sobre todo en la eventualidad de que la Fed también hará lo propio.

Subyacente

Borja ha dicho que se debe vigilar también la inflación subyacente y la relevancia que otorga a que se materialicen menores presiones en la inflación después de llegar al pico.

ymorales@eleconomista.com.mx