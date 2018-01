La reforma fiscal en Estados Unidos, impulsada por el presidente republicano Donald Trump, trae consigo una serie de modificaciones y cambios al sistema tributario que, contrario a facilitarles el cumplimiento fiscal a sus contribuyentes, lo volverá más complejo.

“Entre las disposiciones más complejas de la reforma se encuentra la deducción fiscal especial por los ingresos obtenidos por las empresas de transferencia (...) Casi todos los expertos en impuestos están de acuerdo en que muchas empresas necesitarán consultar a los abogados y contadores tributarios en los próximos años para minimizar los impuestos y asegurar el cumplimiento de la nueva ley”, explicó Eugene Steuerle, analista de Tax Policy Center.

Refiere que si bien existe un análisis de complejidad elaborado por el gobierno sobre la nueva reforma fiscal, éste no explica lo difícil que serán algunas disposiciones para muchos propietarios de negocios.

Explicó que según lo requerido, el Comité Conjunto de Impuestos del Congreso estadounidense produjo un análisis antes de que la Cámara de representantes aprobara la ley y otro antes de que el Congreso la pasara.

“Pero, debido a que el Congreso produjo la reforma en menos de dos meses, parece que el Comité Conjunto de Impuestos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) y el Departamento del Tesoro se vieron abrumados por otros trabajos y simplemente no completaron un análisis adecuado”, acotó Steuerle.

De acuerdo con el análisis del gobierno, 10% de las declaraciones de impuestos a las pequeñas empresas se verán afectadas, además de que no prevé que los contribuyentes deban mantener registros adicionales, ni debe dar lugar a un aumento de las disputas con el IRS, ni será necesaria una guía reguladora para implementar las disposiciones.

“Sin embargo, puede aumentar la cantidad de preguntas que los contribuyentes le hacen al IRS (...) este mayor volumen de preguntas podría tener un impacto adverso en otros elementos de la operación del IRS, como los niveles del servicio al contribuyente. La disposición no debería aumentar los costos de preparación de impuestos para la mayoría de las personas. El IRS tendrá que agregar al paquete de formularios de impuestos individuales una nueva hoja de cálculo para que los contribuyentes puedan calcular sus ingresos comerciales calificados, así como también los ingresos”, acotó el análisis.

Para Eugene Steuerle, la cifra de afectación a las declaraciones de impuestos de las pequeñas empresas no es muy representativa, y el que no se deban hacer registros adicionales ni dar un aumento en las disputas que tienen los contribuyentes con el IRS es inverosímil. El análisis no menciona los costos de planificación necesarios para los contribuyentes que, casi siempre, exceden lo asociado con la presentación de su declaración de impuestos.