La recuperación de la economía se está dando de manera asimétrica, es decir, algunos sectores de la economía y regiones del país se están recuperando antes que otros, indicó este jueves Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Creo que lo más importante es internalizar que hay una evolución asimétrica en la recuperación y que esto todavía tiene que monitorearse hacia el siguiente año”, dijo Yorio durante su participación en una plática virtual realizada por la Universidad Anáhuac de Querétaro.

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 8.5% en el 2020, ante la crisis económica y sanitaria del Covid-19. Esta caída es la mayor que se presenta desde 1932, cuando la economía se desplomó 14 por ciento.

En este sentido, Yorio indicó que si bien la caída es mayor a la estimación puntual de Hacienda –de 8.0%– se puede llegar a la conclusión de que el presupuesto para este año es uno realista.

Esto lo que nos genera es que formulamos un presupuesto realista, de acuerdo con el impacto económico que preveíamos por el Covid-19, de tal manera que el 2021 lo empezamos con una mejor posición”, agregó.

Destacó que en los últimos meses algunas instituciones han movido sus pronósticos de crecimiento para México al alza. Apenas el miércoles, Moody’s revisó su estimado de 3.4 a 5.5% para este año.

Lo anterior, añadió, podría dejar la estimación de Hacienda de 4.6% como “pesimista”; sin embargo, explicó que la SHCP actualiza constantemente sus modelos, aunque no los haga públicos.

“La diferencia es que nosotros vamos actualizando los modelos, pero no hacemos pública la información porque tenemos calendarios con el Congreso, entonces damos información más pausada, lo que no quiere decir que no la actualizamos”, dijo.

Hacia delante, destacó que las nuevas cepas que aparecen por región generan el riesgo de un tercer confinamiento, lo cual cree sería parcial y menor a los otros dos que ha tenido que vivir el país, esto por el proceso de vacunación. “Es un riesgo que hay que tener en el radar”.

