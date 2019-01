Davos, Suiza. México está en riesgo de caer en una trampa en su lucha por acabar con la corrupción, con los recortes de salarios a los burócratas. Barrer la corrupción desde arriba, funcionó en Singapur, el día que encarcelaron a los ministros del más alto nivel que se corrompieron, advirtieron especialistas en Davos, convocados por el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés).

De acuerdo con Ricardo Hausman, director del Centro Internacional de Desarrollo de Harvard University, la medida aplicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de “recortar drásticamente el sueldo de los funcionarios públicos, no es congruente con la eficiencia del servicio público”.

¿Cómo tener un sistema penal que funcione bien, si los trabajadores del mismo cobran la mitad? Es como si les estuviera tentando a pasar al lado del mal.

Durante su participación en una de las últimas conferencias del Foro de Davos centrada en América Latina, titulada “Reconstruir la confianza la región”, argumentó que “en la medida que la agenda del Presidente López Obrador, se gane más enemigos. Su relación será mas tensa, y el camino del gobierno a reducir la corrupción, se dificultará.

Cárcel a corruptos, el mejor ejemplo

En el mismo panel, que estuvo moderado por la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, Kishore Mahbubani, asesor senior y profesor en prácticas de política pública la Universidad Nacional de Singapur, expuso el caso de éxito de su país en la erradicación de la corrupción.

En Singapur, en un momento de los años sesenta, decidieron acabar con la corrupción, “empezando desde la cabeza”, aseguró.

Arrestaron a un ministro al comprobarse que recibió como “regalo” un viaje con todos los gastos pagados fuera del país. “La lección fue clara: Cuando arrestas a un ministro por recibir un regalo que le compromete en su ejercicio de servicio público y lo llevas a la cárcel predicas con el ejemplo. Y creas cultura”

El investigador y exdiplomático, lanzó un mensaje de esperanza para los ciudadanos de los países latinoamericanos: En Singapur, llegó el momento que se podían comprar los exámenes profesionales. Los certificados universitarios. “Yo mismo pensé que no había esperanza. Décadas después, somos uno de los países con menores índices de corrupción. Y prósperos. Vietnam y Colombia, también lo han logrado. Miren a los vecinos y adapten su experiencia. Pueden lograrlo”.

Descontento e ira, resultado de corrupción

Al arrancar la presentación de la sesión, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal refirió que un estudio desarrollado por ellos, junto con la OCDE, evidencia que el 80% de los latinoamericanos creen que sus gobiernos son corruptos.

El 60% de ellos, se siente insatisfecho con los servicios públicos que recibe, y cree que no son proporcionales a su aportación tributaria, lo que les ha generado una gran molestia.

Y entonces, se ha presentado un problema que en el estudio, llamamos “moral fiscal”, donde la gente no quiere pagar impuestos, porque no están satisfechos con sus gobierno. Así, encontramos que el. 52% de las personas en la región no quiere más pagar impuestos.

Tras escuchar a los panelistas, la funcionaria concluyó que la idea de mirar al vecino, aplicar su experiencia, y la esperanza de que otros países emergentes han logrado reducir la corrupción a niveles mínimos, es desde su punto de vista, el epílogo de esta sesión.

