La recompra de bonos que está haciendo el gobierno federal no tendrá un impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), al contrario, “será un éxito”, indicó Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Este asunto de reestructura de los bonos no va a tener ningún impacto presupuestario, es decir, esto no va a estar plasmado en el PEF (...) Creemos que va a ser un gran éxito. Nos sentimos muy orgullosos. El subsecretario del ramo junto con grandes despachos internacionales idearon este esquema”, indicó.

En el proceso de ratificación para su cargo como titular de la principal dependencia económica del país en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, mencionó que la oferta de recompra de los bonos se va a financiar con recursos que ya están en el fideicomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Al respecto, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda dijo que con la mejora de oferta de bonos que anunciaron el martes, no quiere decir que el aeropuerto en Santa Lucía se cancelará.

“Santa Lucía no muere, va a haber recursos para los dos aeropuertos. Lo que se hizo ayer fue una oferta suplementaria para la que ya habíamos realizado el 3 de diciembre”.

Herrera no quiso decir cuántos recursos se destinarán para modernizar la base aérea de Santa Lucía, pues ello se dará a conocer cuando se entregue el Paquete Económico del 2019, el cual se entregará el próximo sábado a las 5 de la tarde.

Urzúa remarcó que una de las principales acciones que realizará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de presupuesto es reorientar parte de los recursos que se destinan del gasto corriente al gasto de inversión de capital humano y físico.

Comentó que de no hacer dicho cambio, no se puede esperar que la economía mexicana crezca por arriba del 2% como lo ha hecho en las últimas tres décadas.

“Tenemos que invertir en capital humano como en jóvenes y en los adultos mayores, y tenemos que invertir en infraestructura pública e invitar a las empresas a que inviertan en el país”, apuntó quien es el primer secretario en ser ratificado por la cámara baja.

Detalló que se buscará reducir gasto corriente a través disminuir los gastos que se destinan a los capítulos 1000 y 3000 del presupuesto que se refieren a los gastos de servicios personales y publicidad; así como nómina y servicios de todos tipo como combustible a los que eran acreedores los funcionarías públicos.

Indicó que se realizarán mayores inversiones en carreteras y que se buscará tener un mejor sistema de pensiones y de salud.

“Casi dos tercios de los adultos mayores no tienen la posibilidad de tener ningún tipo de ingreso, ... eso es vergonzoso, es casi suicida; no podemos darnos el lujo de despreciar a los adultos mayores. Vamos a extender el programa social que ahora se llamará 68 y más”.

“Si no hacemos cambios del gasto corriente a estos rubros no hay manera de que podamos crecer más de 2% a lo largo del tiempo y sin considerar que la economía estadounidense no se desmejore”.

Recordó que en este último sexenio la inversión pública cerró en menos del 3% del PIB; mientras que la inversión privada fue del 19% del PIB, con lo que en total la inversión del país es menor al 25% del PIB.