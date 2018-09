Jonathan Heath, quien será propuesto como Subgobernador del Banco de México por parte de Andrés Manuel López Obrador, escribió recientemente un artículo en donde analiza si es verdad o no que México vive una situación de bancarrota, como aseveró el presidente electo.

En su página de internet se encuentra un texto titulado “¿Bancarrota?”, en donde refiere que el país no encuentra en esa situación.

“¿Estamos en bancarrota? No exactamente, pero tampoco tenemos finanzas públicas tan sanas como presume el equipo de EPN (el presidente Enrique Peña Nieto). La deuda pública como proporción del PIB aumentó casi lo doble entre 2008 y 2016, mientras que si no siguió aumentando en 2017 fue por el remanente operativo del Banco de México.

“La deuda creciente ha elevado desproporcionadamente el gasto en el servicio de la deuda, restando cada vez más oportunidades de gastar mejor. El INEGI reporta que el gasto público real (consumo de gobierno más inversión pública) ha restado un promedio de -0.1% promedio anual al crecimiento económico en los cinco años que llevamos de este sexenio, que contrasta marcadamente con el 2.2% promedio anual de los tres sexenios anteriores. Otros rubros de gasto, como las pensiones y las transferencias a los estados y municipios crecen a un ritmo acelerado, dejando al gobierno federal casi sin flexibilidad. Quizás la palabra “bancarrota” no era la adecuada, pero el mensaje sí lo es: el gobierno entrante recibe las finanzas públicas prácticamente sin margen, con un elevado gasto ineficiente que no llega a la gente”, escribió.

Jonathan Heath, virtual propuesto por López Obrador como integrante del Banco de México, también hizo un análisis sobre las palabras que pronunció el presidente electo el 16 de septiembre, cuando afirmó que si durante su gobierno hay desequilibrio macroeconómico o inflación, será por circunstancias externas o por el mal manejo del Banco de México.

“Sus palabras levantaron muchos comentarios y críticas, en especial, por las diferencias muy marcadas con lo que han dicho algunos analistas. El gobierno saliente presume finanzas públicas “sanas” y calificaciones de riesgo-país buenas, que sería lo contrario a una bancarrota. Muchos de los amlofóbicos han expresado su miedo en torno a que poco a poco le va a quitar su lugar a Banxico para buscar alternativas para financiar un déficit fiscal creciente, terminando con los equilibrios macroeconómicos y provocando inflación”, comentó.

Argumentó que López Obrador se ha comprometido a respetar la autonomía de Banxico. “Muchos han entendido que esto significa que no ira colocando poco a poco a su gente en la Junta de Gobierno. Esto lo veremos claramente en su primer nombramiento para el siguiente periodo de subgobernador que empieza el 1 de enero. Sin embargo, creo que el concepto de autonomía va más allá. La mejor forma de respetar la autonomía es trabajar junto con el banco central con objetivos en común: conservar los equilibrios macroeconómicos mediante finanzas públicas sanas. Esto no está peleado con un gobierno de izquierda. La idea es gastar lo que se puede de tal forma que termine por ayudar a la gente, abatiendo la pobreza y no creando año con año mayor desigualdad. Sin embargo, si gasta más de lo que tiene, a la larga, termina provocando un mayor daño justo a las clases que más se quiere ayudar”, reflexionó.

El artículo puede ser visto en: https://jonathanheath.net/bancarrota/

