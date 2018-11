El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Paquete Económico para el 2019 será totalmente nuevo respecto a como se ejercía el gasto hasta este año. Obrador garantizó que los Ingresos y Egresos de la Federación para el 2019 alcanzarán para lograr un crecimiento económico de 4%, cumplir con los compromisos fiscales y generar condiciones para abatir la pobreza.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Obrador expresó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos para el 2019 serán para un gobierno que atenderá a ricos y pobres.

“Estamos a 15 días de que finalice este gobierno; vamos a tomar posesión de la Presidencia de la República el 1 de diciembre. En todo este proceso, en todo este tiempo de transición, hemos estado trabajando todos los días elaborando planes, proyectos, estamos muy avanzados estamos ahora analizando ingresos posibles para presentar al Congreso la (iniciativa de) Ley de Ingresos del 2019 y el presupuesto que es muy importante, un instrumento para el desarrollo”, explicó.

Dijo que se está haciendo un Presupuesto del todo nuevo, en el que se garantiza dinero para pago de servicio de la deuda, transferencia de recursos a los gobiernos estatales y municipales, pago de pensiones y jubilaciones, y pago de sueldos de todos los trabajadores del gobierno.

“Estamos considerando un aumento para los que ganan menos, van a tener un mejor salario, los trabajadores de abajo, y vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el sueldo del presidente: yo voy a ganar 40% de lo que gana actualmente el presidente (Enrique) Peña y vamos a terminar con todos los lujos, con todos los privilegios”, destacó.

López Obrador manifestó que “no podemos seguir creciendo a 2% en la economía de México, porque es la que menos ha crecido en el mundo, de las que menos crecimiento han registrado en los últimos 30 años”.

Resumió que “no hay crecimiento económico y no hay empleos, no hay bienestar y por eso no hay paz, no hay tranquilidad”.

Por ello, insistió, “tenemos que crecer y podemos lograrlo. Para eso tenemos que utilizar el presupuesto, la inversión pública, pero no es suficiente, se requiere, también, de la inversión privada, se requiere de la participación del sector privado para crecer, no a 2%, sino a 4% para que de esta manera haya empleo, bienestar, paz y tranquilidad”, concluyó.