Las autoridades de la Reserva Federal (Fed) temen que, en caso de una recesión en Estados Unidos, políticas similares a las utilizadas durante la última crisis carecerían del mismo impacto, debido a que las tasas de interés siguen siendo bajas.

En medio de un cambio de liderazgo sin precedentes, los funcionarios de la Fed están debatiendo públicamente cómo prepararse para la próxima depresión económica. ¿Deberían dejar de lado su enfoque en la inflación? ¿Qué tamaño de balance deberían mantener? ¿Cuánto más pueden subir las tasas de interés sin desviar a la economía de una senda de crecimiento?

Todo esto ocurre en momentos de un inesperado impulso derivado de los grandes recortes tributarios y al gasto del gobierno que aumentarán el déficit, lo que dejará menos espacio para un rescate fiscal durante la próxima recesión.

“Lo que me mantiene despierto por la noche es que cuando ocurra la próxima recesión, y ojalá no suceda en un largo tiempo, no creo que tengamos herramientas tan poderosas como nos gustaría para responder”, dijo el viernes el presidente del Banco de la Fed de San Francisco, John Williams, en un evento en Los Ángeles.

Para sacar a Estados Unidos de la recesión del 2007-2009, la Fed recortó las tasas de interés a cerca de cero y compró 3.5 billones de dólares en bonos para bajar los costos del endeudamiento a largo plazo.

El banco central estadounidense ha comenzado a retirar su política monetaria expansiva desde fines del 2015. Su tasa referencial se encuentra ahora en un rango entre 1.25 a 1.5% y la Fed espera terminar este año con los fondos federales entre 2 y 2.25 por ciento.

El potencial de crecimiento de la economía se ha desacelerado por el envejecimiento de la población, lo que ha llevado a la Fed a estimar que puede subir sus tasas sólo hasta cerca de 2.75% antes de que los costos del crédito comiencen a frenar a la economía. Antes de la recesión, la mayoría de los economistas pensaban que el nivel neutral estaba cerca de 4 por ciento.

Con las tasas tan bajas, habría poco espacio para recortarlas para dar estímulo a la economía más grande del mundo cuando eventualmente entre en crisis.

“Estaríamos mucho mejor si, en lugar de pensar qué haremos la próxima vez que lleguemos a cero, nos aseguramos de que no volvamos a eso. No queremos estar ahí”, dijo el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, en una conferencia en Nueva York.

En las últimas tres recesiones, los recortes que realizó la Fed, en total, se aproximaron a 5 puntos porcentuales. La lenta recuperación económica sólo ha permitido una recuperación gradual y en la tendencia de las tasas en general ha sido de baja, lo que limita el margen para reaccionar de la Fed.

Rosengren, uno de los pocos funcionarios de la Fed que sirvió en el banco central durante la última crisis, dijo que ampliar el déficit de Estados Unidos podría socavar la capacidad del gobierno para ayudar a evitar una futura recesión.