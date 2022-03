Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es aún prematuro descontar un escenario extremo para la economía y finanzas públicas mexicanas por la invasión de Rusia a Ucrania, y prevé que se tengan las posibilidades de cumplir con las metas presupuestales para este año.

“(Lo de Ucrania) como puede tener escenarios suaves, puede tener escenarios extremos. Creo que es prematuro estar aquí empezando a descontar un programa para un escenario extremo”, declaró Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, luego de la 30 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex.

El funcionario dijo ante medios que se está al tanto de los riesgos que existen para la economía global; sin embargo, apuntó que no se está sobrerreaccionando, y destacó que existe la capacidad para cumplir “razonablemente” con las metas presupuestales, ya que la desaceleración de la economía es temporal.

En este sentido, apuntó que la caída de la economía en los últimos meses del 2021 se debió a un choque externo, pero ello no significa un agotamiento de un ciclo de recuperación.

“No podemos influir en los choques externos, pero sí debemos entenderlos en su contexto y no reaccionar, por eso el mensaje que queremos darles es que estamos atentos, que lo estamos calibrando bien y que no vemos razones para estar haciendo alarmas de ningún tipo”, agregó.

En los últimos días, la invasión de Rusia a Ucrania ha sido tema de conversación ante la incertidumbre que genera en una economía mundial que aún se encuentra conviviendo con la pandemia del Covid-19, y en donde varios países continúan en proceso de recuperación.

Revisión del PIB se haría hasta abril

Desde que se conoció que la economía mexicana creció, el año pasado, menos de lo previsto por la Secretaría de Hacienda, una de las preguntas recurrentes a la dependencia ha sido si existirá alguna modificación en el estimado de crecimiento de este año, de 4.1 por ciento.

Ante los cuestionamientos, Ramírez de la O indicó que será hasta abril, cuando se entreguen los Precriterios Generales de Política Económica 2023, cuando se realice una actualización sobre el crecimiento esperado este año.

“Lo mismo sucede en la presentación del Presupuesto de Egresos en septiembre que también hacemos la misma revisión, entonces entre hoy y abril, y entre abril y septiembre no vamos a salir a dar pronósticos, porque no es nuestro papel como entidad gubernamental, tenemos toda una gama de pronósticos que nos sirven de marco de referencia y los tomamos en cuenta, pero no, nosotros tenemos nuestro propio modelo con el que estamos haciendo las afinaciones del momentum que tiene la actividad económica en ese tema y en ese calendario”, aseveró.

Presume finanzas públicas

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la primera línea de defensa que hay es la estabilidad de las finanzas públicas, la cual está anclada con el compromiso del gobierno de mantener estable la deuda como porcentaje del PIB.

Otras líneas de defensa, abundó, son los programas sociales, así como la agenda de inversión pública.

ana.martinez@eleconomista.mx