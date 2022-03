Para México, la experiencia que le ha dejado otras crisis económicas y financieras es que es preferible la estabilidad cambiaria que las bajas tasas de interés, comentó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En entrevista radiofónica con Óscar Mario Beteta, el secretario de Hacienda explicó que la estabilidad cambiaria da mayores ganancias a largo plazo, mientras que con las bajas tasas de interés, si bien traen beneficios al corto plazo, éstos pueden desaparecer cuando ocurren desequilibrios grandes ante los ajustes que se deben realizar.

Detalló que el alza en las tasas de interés, por parte de diversos bancos centrales a lo largo del mundo, se debe a una contracción en la producción de muchos insumos, lo que afectó la cadena productiva a nivel mundial.

Ramírez de la O agregó que la autoridad monetaria, en este caso Banco de México (Banxico) debe trabajar con la tasa de interés que, por sí sola no corrige los problemas de oferta en los sectores que causan un alza en los precios por falta de oferta, sino también para tener un impacto favorable sobre las expectativas.

“El terreno de la autoridad monetaria está no solo en la tasa, sino también en la generación de expectativas y por eso es que vemos que puede haber aumentos (...) Lo importante es mostrar consistencia y el mercado lo que aprecia son respuestas consistentes”, consignó.

Respecto al crecimiento económico, si bien aceptó que difícilmente se dará una expansión de 4% este año, destacó que esto no es imposible de alcanzar una vez que choques externos, que no se tenían contemplados, desaparezcan.

“Tenemos condiciones muy buenas de crecimiento. Es cierto que en el primer trimestre ya no crecimos, en parte por la nueva etapa de pandemia pero también por las cadenas de suministro pero no quita que el 4% que habíamos calculado para este año aunque no se materializa en el 2022, sigue siendo un porcentaje bastante alcanzable una vez que quitemos estos impactos externos que, cuando formulamos los planes, no estaban en el radar”.

Aclara situación con Banxico

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara, de manera anticipada, el aumento de la tasa de interés de Banxico, y que dijera que fue Ramírez de la O quien le dio esa información, el secretario de Hacienda aseveró que se respeta la autonomía del banco central y que, como en cualquier otro gobierno, se le da información al Presidente sobre ciertos asuntos.

“En este gobierno hemos tenido un cuidado escrupuloso en reafirmar la autonomía de Banxico, y es un renglón que no dudamos que hay que reafirmarlo cada vez que se ofrece. En la Convención Bancaria hubo un detalle sobre la publicación de la información sobre el aumento de la tasa de Banxico y sólo quiero decir que fue totalmente involuntaria por parte de nosotros”, declaró.

Explicó que, como Secretario de Hacienda, quien está presente en las decisiones de política monetaria pero sin voto, está obligado a informar al Presidente de todos los eventos relevantes

El jueves pasado, el jefe del Ejecutivo se adelantó a Banxico e informó, en su conferencia de prensa matutina, que la institución había aumentado su tasa de referencia en 50 puntos base, lo que generó cuestionamientos sobre la autonomía del banco.

En el transcurso del día, los subgobernadores que se dieron cita en Acapulco, Guerrero, en la 85 Convención Bancaria, declararon que no hubo ninguna interferencia por parte del gobierno y que Banxico mantiene su autonomía.

“La publicación de la información sobre el aumento de la tasa de Banxico fue totalmente involuntaria por parte de nosotros”.

