El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) excluyendo petróleo, completó un segundo registro consecutivo en desaceleración durante diciembre del 2017, con una variación anual de 4.65%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y precisó que el alza mensual fue de 0.59 por ciento.

Esta suavización en su dinámica evidencia que hay “cierta contaminación de segundo orden (...) una especie de paranoia de espiral inflacionaria” en ciertos productos, matizó aparte el director de Investigación y Docencia Económica en el think tank SAVER, Luis Pérez Lezama.

De acuerdo con estos datos, al mes de diciembre, “se puede suponer que la presión alcista de los precios generales no viene de los productores”.

“Más bien refleja una paranoia que alimenta la espiral inflacionaria, que persistirá incluso en este año”, argumenta.

En el detalle de la información divulgada por el Inegi, se observa que los precios de las actividades primarias registraron en diciembre una variación anual de 5.35 por ciento.

En este segmento se ubican las actividades como agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal.

En tanto, en el rubro de actividades secundarias, la fluctuación mensual fue de 0.27%, lo que favoreció a completar un alza anual de 4.86 por ciento.

Aquí, incluye las actividades que transforman los productos primarios, es decir, los extraídos o producidos, como la transmisión y distribución de energía eléctrica, el suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final y la construcción.

EL COMPONENTE TERCIARIO

Y tal como ha sucedido en los últimos meses del año pasado, el registro menos presionado en el INPP es el de actividades terciarias, que incluyen al comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hotelería, ocio, cultura, administración pública, educación y otros.

Según la información del Inegi, la variación mensual de este segmento del INPP fue de 0.71% con lo que se alcanzó una fluctuación de 4.23 por ciento.

El INPP es visto por el mismo Banco de México como un indicador que puede aportar información determinante para anticipar la tendencia de la inflación futura.

No obstante, pese al suavizamiento de la tendencia de los dos meses finales del 2017, no es posible anticipar una inflexión en la inflación, advierte Pérez Lezama, pues hay contaminación de la inflación en productos que no tendrían que estar subiendo sus precios, caso del jitomate o huevo.