Expertos calificaron como positivo que el gobierno federal descartara utilizar los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) para ayudar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a mejorar su situación financiera, pues de lo contrario, las finanzas públicas del país quedarían desprotegidas.

“Utilizar los recursos del FEIP me hubiera parecido muy contraproducente porque es una reserva que se ha creado a lo largo de los años para contingencias como una posible caída en los ingresos presupuestarios”, expuso Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica.

Explicó que el ahorro del FEIP sirve para equilibrar justamente el presupuesto ante un menor crecimiento económico. Además, de usar dichos recursos, se hubiera puesto en riesgo la calificación de la deuda soberana, “por lo que me parece positivo que no se tomen recursos de este fondo de estabilización”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de los fondos de estabilización con los que cuenta el gobierno federal sumó recursos por 402,111 millones de pesos al cierre del primer trimestre de este año.

El FEIP registró 290,788 millones de pesos; mientras que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) sumó 91,569 millones de pesos y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo (FMP) un total de 19,754 millones de pesos.

José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), indicó que, ante el menor crecimiento económico y menores ingresos tributarios, es positivo que se descarte tomar recursos del FEIP.

“Esto le permite al gobierno disponer del FEIP para otras contingencias”.

Alejandro Saldaña, gerente de análisis económico de Bx+, comentó que los recientes anuncios sobre refinanciar la deuda de Pemex por 2,500 millones de dólares, renovar dos líneas de crédito revolventes por 5,500 millones de dólares y reducir la carga fiscal de Pemex, hizo que el gobierno ya no viera necesario utilizar los recursos del FEIP.

Sin embargo, consideró que dichas medidas son paliativas, pues si bien pueden ayudar en el corto plazo, no representan un cambio estructural o una estrategia que le permita a Pemex revertir la caída de ingresos y producción, así como reducir su deuda.

Se tienen otros recursos: AMLO

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se decidió no utilizar los recursos del FEIP para ayudar a Pemex, debido a que, por el momento, no se requieren.

“Ese fondo tiene alrededor de 300,000 millones de pesos. Es un fondo que se fue creando y que ha obtenido ahorros para que, en caso de que se necesiten, se puedan utilizar. Decidimos no utilizarlos para apoyar a Pemex porque tenemos manera de hacerlo sin (usarlos)”.

Detalló que la SHCP le informó que se tiene otro fondo que administra los subejercicios de gasto de años anteriores y que suma un total de 80,000 millones de pesos; no obstante, tampoco contemplan utilizarlo.

“La instrucción es: no se toca, por si las moscas. Pero, toco madera, no lo vamos a utilizar.Las finanzas públicas están sanas (...) No vamos a contratar más deuda, no sólo en este año, sino en todo el sexenio”.

Durante la pasada Convención Bancaria, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, indicó que tenían contemplado utilizar 100,000 millones de pesos del FEIP para pagar los vencimientos de deuda de Pemex por única ocasión.

También, mencionó que el FEIP se convertiría en un fondo contra-cíclico como el que se tiene en Chile, el cual sirve para generar ahorros y utilizar dichos recursos cuando la economía lo requiera.

Banxico dudaba sobre uso del FEIP

En su momento, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, remarcó que el uso de los recursos del FEIP debía propiciar que los ingresos del sector público sigan creciendo de manera sostenida.

“Como su nombre lo dice, (el FEIP) está abocado a estabilizar los ingresos y la gran pregunta es si el destino que se elija va a propiciar un incremento sostenido en los ingresos asociados en hidrocarburos o no”.

A su parecer se debía aclarar si las acciones que se iban a tomar sobre el FEIP iban a propiciar que los ingresos presupuestarios se incrementen de manera sostenida en el mediano o largo plazo o únicamente se estaba atendiendo un elemento de corto plazo, “esa es la gran pregunta, estaremos atentos a los detalles”.

Por su parte, Fernando Galindo, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, criticó que el gobierno actual considerara utilizar los recursos del FEIP sin antes hacer una reforma.

“La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece de manera clara cuándo y para qué se pueden utilizar los fondos de estabilización; mi impresión es que, para que Pemex pueda recibir un apoyo del FEIP, primero se tendría que plantear una reforma legal para poder utilizar esos recursos”.