La política fiscal juega un papel importante dentro de la respuesta inmediata de los gobiernos, a nivel mundial, ante la pandemia del Covid-19, indicó Pascal Saint-Amans, director del Centro para la Política Fiscal y Administración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En una entrada de blog titulada “Tax in the time of Covid-19”, el directivo de la OCDE mencionó que, además de responder a la emergencia de salud, la prioridad económica inmediata de las autoridades es responder rápidamente para brindar apoyo a los hogares y mejorar el flujo de dinero de las empresas.

“A medida que navegamos por esta crisis global, una de las pocas certezas es que la política fiscal desempeñará un papel importante en la respuesta inmediata de los gobiernos para apoyar a las personas y las empresas, así como en futuras rondas de acción de política, incluida la reconstrucción de nuestras economías, que finalmente tendrá lugar una vez que se haya contenido la crisis de salud”, escribió.

Recordó que la actividad económica se ha visto afectada por el avance rápido de casos de coronavirus, lo cual ha hecho que gobiernos tomen medidas sin precedentes para combatir el brote y la propagación del virus, como lo son restricciones a la libre circulación de personas y bienes.

“El resultado (de estas medidas) es que la actividad económica ha caído bruscamente en muchos países y el aumento de la incertidumbre global ha erosionado aún más la confianza”.

Entre las acciones que destacó el directivo de la OCDE, que han impulsado diversos países en materia económica, están renunciar o diferir las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores; proporcionar concesiones fiscales para los trabajadores de la salud y otros sectores relacionados, y ampliar plazos para cumplir obligaciones fiscales, entre otras.

El brote del coronavirus, que se originó en Wuhan, China, ya se ha esparcido en 190 países, ocasionando 334,981 casos confirmados, de los cuales han fallecido 14,652 personas, de acuerdo con los últimos datos dados a conocer por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Mas de 300,000 casos de contagio del Covid-19 han sido señalados hasta hoy. Es desgarrador”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Estímulos, en la inmediatez

Pascal Saint-Amans precisó que, si bien el enfoque inmediato de los estímulos fiscales que han otorgado diversos países es brindar apoyo, una vez que se alcance la contención de la pandemia los gobiernos deberán revaluar sus estrategias fiscales a mediano y largo plazos.

“(Deberán) lograr un equilibrio entre el estímulo fiscal y la consolidación fiscal, adaptándose a una nueva realidad que desafortunadamente aún se desconoce en gran medida”, precisó.

Si el brote se prolonga y los impactos económicos son profundos, como se ha visto en algunos países, las políticas para mantener la economía se vuelven más costosas y menos efectivas, añadió.

Destacó que el enfoque de aquellos que formulan las políticas públicas comenzó a cambiar para ver qué políticas de estímulos fiscales se pueden dar, ello para reconstruir la confianza y estimular la actividad económica tras la pandemia.

Dijo que la OCDE, en trabajo conjunto con otras organizaciones internacionales, desplegará todo su poder de recopilación de datos, capacidades analíticas y redes de cooperación fiscal para facilitar la colaboración mundial.

¿Cuáles medidas destaca la OCDE?

Renunciar o diferir las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores.

Proporcionar concesiones fiscales para los trabajadores de la salud y otros sectores relacionados con emergencias.

Brindar más tiempo para tratar asuntos fiscales.

Aplazamiento de pagos del IVA, aduanas o impuestos especiales por artículos importados.

Acelerar las devoluciones.

Diferir o ajustar los pagos anticipados requeridos del ISR de las empresas.

[email protected]