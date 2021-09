El peso mexicano ha sido una de las monedas más afectadas por la fortaleza del dólar estadounidense en los últimos cinco días, al registrar una pérdida de 3.06% o 61.20 centavos en medio del incremento de la volatilidad en los mercados financieros.

De acuerdo con datos de Banco de México (Banxico), el tipo de cambio spot cerró con una cotización de 20.5920 pesos por dólar, movimiento que representó una depreciación de 1.05% para el peso frente a la jornada previa, y con ello hila cinco sesiones de pérdidas desde los 19.9800 pesos por dólar en que finalizó la sesión del 22 de septiembre.

La depreciación que acumula el peso mexicano de 3.06% lo ubica como la moneda más afectada entre una canasta de nueve. Le sigue la lira turca, que acumula una pérdida de 3.04% frente al dólar, en tercer lugar se encuentra el rand sudafricano con un deslizamiento de 2.68%, el peso chileno con 2.42% y el real brasileño que se depreció 2.32% en cinco días ante la divisa estadounidense.

Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis económico del Grupo Financiero Monex, explicó que “el dólar estadounidense se ha apalancado de las expectativas sobre el inicio del tapering de la Reserva Federal (Fed) y el aumento de los rendimientos de los bonos el Tesoro para ir hacia su mejor nivel en 11 meses”.

“En primer lugar, la semana pasada, conocimos la decisión de política monetaria por parte de la Fed, así como la actualización de las proyecciones macroeconómicas incluyendo la perspectiva de la tasa de interés de referencia, en la que se espera que para el 2023 haya, por lo menos, tres incrementos”, dijo.

El índice dólar, que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas de referencia, tuvo un avance de 0.96% en el mismo lapso, ubicándolo en un nivel de 94.34 puntos al cierre de este miércoles. Su valor más alto desde el 24 de septiembre del 2020.

Amín Vera, subdirector de Análisis Económico en Black Wallstreet Capital, destacó que “el peso ha sido de las principales monedas más golpeadas ante el dólar, debido a que México tiene muchos puntos en contra respecto a sus variables macroeconómicas y financieras, y la estabilidad que había tenido se debía a la presencia de los estímulos de la Fed, por lo que el cambio de marea le afecta gravemente”.

El inicio del ciclo de alza de tasas de interés implica un efecto negativo para los mercados financieros, incentivando el ahorro entre la población y la preferencia por la renta de tasa fija. Además, la disminución en la compra de bonos de la Fed disminuirá significativamente el exceso de liquidez que hay en el mercado.

“El problema de fondo es que Jerome Powell anunció que muy posiblemente en noviembre pueda comenzar el tapering, lo que disminuye el ritmo de compra de bonos, que será el inicio de un ciclo que tomará dos años, por lo menos, de incrementar las tasas de interés”, dijo Vera.

En lo que va del 2021, la posición del peso frente al dólar había mantenido estabilidad y en el año presentaba una depreciación de 0.15% desde 19.9500 en que cerró el 2020. Con las pérdidas acumuladas de estos días la moneda registra una caída de 3.23 por ciento.

Otros factores

Rodolfo Campuzano Meza, director general de Invex Operadora de Sociedades de Inversión, agregó que “hay un factor de nerviosismos en los mercados a nivel global que está provocando la depreciación del tipo de cambio peso-dólar. Los inversionistas están viendo que el tema de la transitoriedad de la inflación alta puede derivar en una tasa por encima de las metas durante lo que resta del año”.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, comentó otro factor de volatilidad en los mercados es “el riesgo de un cese parcial de operaciones del gobierno de Estados Unidos en octubre y en los próximos días elevará gradualmente el riesgo de un incumplimiento de deuda a partir del 18 de octubre. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, mencionó que será difícil lograr su aprobación en el Senado sin el apoyo republicano”.

Concuerda con ella el especialista de Black Wallstreet Capital, que comentó que “otro de los factores de corto plazo que generan volatilidad en el mercado es “la incertidumbre que hay en Estados Unidos respecto del incremento de techo de deuda, porque realmente no hay forma de que no aprueben el aumento, ya que las consecuencias de no hacerlo son impensables, teóricamente el país entraría en default y habría un caos internacional, por lo que es seguro que se apruebe”.

La analista de Monex añadió que “a todo esto, se le agrega que hay presiones inflacionarias, que incrementa la idea de algunos bancos centrales de seguir endureciendo la política monetaria. Además, sigue la incertidumbre de la inmobiliaria china Evergrande, que venderá una parte de su participación accionaria para poder hacer frente a su deuda, que no cubrió la semana pasada”.

Posiciones especulativas

Otro indicador del mercado de divisas, particularmente del tipo de cambio peso contra el dólar, son las posiciones netas especulativas que se negocian en el Chicago Mercantil Exchange (CME), el cual ubica 19,000 contratos en contra del peso, es decir, que los inversionistas tienen la expectativa de una depreciación del peso mexicano.

“Nosotros vemos que conforme avance el tiempo, desde la próxima semana, vamos a ver un regreso moderado del tipo de cambio, porque el gobierno estadounidense buscará mantener la calma entre los inversionistas, aunque se mantendrá la volatilidad en los 20 pesos por dólar”, concluyó Amín Vera.