Debido al Covid-19, el consenso esperaba un desplome de al menos 0.1% en la economía de Chile, ya golpeada por la crisis social que se vivió a finales del año pasado; en Argentina algunas armadoras reiniciaron su producción.

Creció 0.4% economía en Chile durante el primer trimestre del 2020

Pese a que se esperaba una caída de la economía para el primer trimestre ante el efecto del coronavirus que se dejó sentir en la actividad de marzo, el Banco Central sorprendió al informar que el PIB entre enero y marzo se expandió 0.4 por ciento. Esto es por sobre el -0.1% esperado por las encuestas.

Si bien la cifra reflejó el frenazo que generó en Chile la llegada del coronavirus, el leve crecimiento significó que el país evitó, por el momento, una recesión técnica considerando que la economía en el último trimestre del año descendió 2.1 por ciento.

El resultado en el primer trimestre recogió parcialmente los primeros coletazos que dejó la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19. Y es que las medidas de confinamiento limitaron el funcionamiento significativo en los rubros de educación, comercio, transporte y restaurantes y hoteles, entre otras. Es así como la actividad comercial evidenció una caída de 1.7%, por segundo trimestre consecutivo. El informe recuerda que el último trimestre del 2019 se vio afectado por la crisis social.

En el segundo trimestre es cuando se asume que se sentirá con mayor fuerza el golpe de las cuarentenas sobre la actividad productiva. Ya en marzo la actividad marcó una fuerte caída. (Con información de Diario Financiero/ Chile)

Exportadores chilenos se adaptan a los nuevos patrones de consumo

Cuesta creer, pero la pandemia de Covid-19 generó espacio a exportadores chilenos en los últimos meses, según reveló un informe realizado por ProChile a partir de los antecedentes que proporcionaron las 56 oficinas comerciales que tiene alrededor del mundo.

En Asia, desde donde se propagó el coronavirus, se percibió un incremento en la demanda de alimentos saludables y funcionales, además de cítricos y miel. “La población está tomando más conciencia y aumentó la necesidad de fortalecer el sistema inmune”, afirma el director del organismo, Jorge O’Ryan.

Así, por ejemplo, en medio de menores ventas de fruta, los arándanos tuvieron alzas de 4.8% en los primeros cuatro meses al sumar 442 millones de dólares. Otro producto agropecuario que sobresalió fueron las semillas de maíz, que totalizaron 64 millones de dólares, un alza de 45%, según datos oficiales.

En las últimas tres semanas se realizaron 180 ruedas de negocios virtuales entre exportadores chilenos e importadores asiáticos (China, Japón, Malasia, Corea y Taiwán) en las que participaron más de 220 exportadores nacionales. Los próximos pasos serán reuniones con Tailandia, Indonesia, Hong Kong. En Corea del Sur, Taiwán y Japón los videojuegos son uno de los productos chilenos beneficiados. (Con información de Diario Financiero/Chile)

Con medidas sanitarias, automotrices retomaron actividades en Argentina

Las automotrices comenzaron a retomar las actividades ayer lunes con estrictos protocolos de higiene y de manera gradual tras dos meses de paralización debido a la pandemia del , aunque aseguran que el proceso será gradual. Tanto Volkswagen como Toyota confirmaron que reabren luego de que los municipios de Tigre y Zárate aprobaron los protocolos sanitarios presentados. General Motors todavía no tiene fecha de regreso para su planta ubicada en Alvear, Santa Fe, pero sí está trabajando en la obtención de los permisos gubernamentales.

“Estamos evaluando el momento para volver a producir”, señalaron desde General Motors y detallaron que el sector tiene en promedio stock para seis meses. “En mayo seguro que no. No encontramos las condiciones en el mercado para empezar a producir. Las ventas cayeron muchísimo y las exportaciones también”. La reapertura no es sencilla porque está atada a la aprobación de los distintos tejidos estatales, el modelo de negocio de cada firma y, además, de la reactivación del conglomerado autopartista. Los protocolos sanitarios dependen de cada empresa, pero en términos generales hay un común denominador: las automotrices se encargarán del traslado de sus trabajadores y tomarán la temperatura antes del ingreso. (Con información de El Cronista/ Argentina)

Caída del tráfico aéreo en Colombia puede ser de hasta 50% este año

En medio del debate sobre el impacto del Covid-19 en la industria aérea, sus implicaciones y el riesgo de quiebra de algunas empresas del sector, el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, entregó un balance sobre las medidas y alivios que otorgaron para reducir los choques. Aunque destacó que es consciente de la difícil situación por la que atraviesa el sector, advirtió que ya se está estructurando un plan de conectividad esencial para reabrir los cielos nacionales. Salazar dio los detalles sobre el plan de reapertura; habló sobre los alivios económicos, y aseguró que toda esta crisis podría generar que el tráfico aéreo local caiga entre 30% y 50% este año. Colombia fue de los primeros países de Latinoamérica de implementar medidas. (Con información de La República/Colombia)

En Perú, 74% de las empresas ya cuenta con un plan de retorno seguro

Un 74% de empresas ya cuenta con un plan de retorno seguro al trabajo, incluso previo a las últimas disposiciones legales, basados en medidas preventivas de salud y seguridad, planes de capacitación y comunicación, entre otros.

De acuerdo con el Estudio sobre Plan de Retorno Laboral Seguro, elaborado por Marsh Perú, hay una fuerte preocupación de las compañías por preservar la salud de sus trabajadores, para lo cual están creando equipos interdisciplinarios para el diseño de planes de retorno laboral en el marco de la reactivación económica nacional. El 80% de las empresas encuestadas señala que ya tienen elaborados protocolos para proteger a sus trabajadores durante el retorno laboral, enfocándose en medidas para garantizar la inocuidad del ambiente laboral. (Con información de Gestión/ Perú)

En España, 59% de los trabajadores autónomos ya se encuentran activos

Según señaló el presidente de ATA, Lorenzo Amor, este lunes se incorporaron a la actividad “casi la mitad de los trabajadores autónomos que habían parado” y en ese 59 % que ya están activos se encuentra un 22% de autónomos que habían seguido trabajando durante este tiempo.

ATA destaca que es la Región de Murcia, en fase 1, en la que más autónomos retomaron su actividad normal o nunca la abandonaron con siete de cada 10 autónomos (68.9%), seguida de Navarra (66.9%), Galicia (63.1%) y Canarias (62.4%). Por encima de la media, también se encuentran Aragón (61.4%), País Vasco (61.1%), Andalucía y Extremadura (ambas con 60.9%), mientras que en la media se encuentra Asturias (59.9%). Madrid, en su totalidad en fase 0 de la desescalada, es en la que menos autónomos declaran estar ejerciendo su actividad. (Con información de Expansión/España)