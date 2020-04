La industria eléctrica de Argentina pidió apoyos para que no se corte la cadena de pagos y alertó sobre posibles problemas de abastecimiento; en Colombia, el sector de gimnasios solicitó subsidios al gobierno para pagar los arriendos y la nómina, ante el Covid-19.

En Argentina, eléctricas piden subsidios para mantener cadena de pagos

La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina le pidió al gobierno que destine los subsidios necesarios para que no se corte la cadena de pagos del sector, que podría llevar en el corto plazo a la paralización de inversiones de mantenimiento y en el mediano término a problemas de abastecimiento de energía.

En una carta que mandaron al secretario de Energía, Sergio Lanziani, y al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la institución que representa a firmas como Sadesa-Central Puerto, AES, YPF Luz y Pampa Energía, les expresaron a los funcionarios la preocupación por el estiramiento de los plazos de cobro (desde los 41 días habituales ahora llegan a más de 70).

La demanda —distribuidoras— apenas pagó 60% de la energía consumida en marzo, mientras que la recaudación de esas firmas —entre ellas Edenor y Edesur— bajó hasta 70% en medio de la cuarentena. Las eléctricas pidieron que el gobierno aclare los términos del decreto que prohíbe los cortes de luz y gas por 180 días para los usuarios que no paguen.

Además, la pandemia global provocó una caída en el nivel de actividad y de la demanda de gas sin precedentes. (Con información de El Cronista/Argentina)

Cadenas de gimnasios solicitan apoyos al gobierno colombiano

Desde el 16 de marzo los gimnasios del país, tanto las grandes cadenas como los más pequeños, dejaron de operar por iniciativa propia y en seguimiento a las medidas tomadas por el gobierno. Hoy, se cumplen 29 días sin funcionamiento y hasta el día en que se levantaría la cuarentena serían 42 días parados.

Debido a lo anterior, empresarios del sector solicitaron medidas de ayuda al gobierno para pagar los arriendos y la nómina, dos de los gastos fijos más urgentes que tienen, por lo que solicitan el acceso a créditos flexibles y medidas en los alquileres.

En este sentido, un grupo de empresarios en el que están César Casallas, CEO de Spinning Center; Wilder Zapata, presidente de Action Fitness; Gigliola Aycardi, cofundadora de Athletic y Bodytech; Ricardo Beltrán, de gimnasios independientes de Bogotá, y David Raya, gerente de Smart Fit, indicaron que mantienen los pagos de nómina, arriendo, energía y agua a base de préstamos bancarios.

Sin embargo, en el caso de las micro y pequeñas empresas del sector de gimnasios, muchas ya están en cesación de pagos, debido a que desde el cierre total de operaciones “no obtienen ingresos para poder cubrir su operación”. Las cuatro principales cadenas emplean a más de 10,000 personas y la industria en general a cerca de 30,000, por lo que, de alargarse aún más la cuarentena, los puestos de trabajo entran en riesgo. (Con información de La República/ Colombia)

El plan de ayuda en Brasil suma hasta 7.8% del PIB, pero aún genera dudas

A pesar de la lentitud inicial, las medidas anunciadas por el gobierno para reducir los efectos del nuevo coronavirus alcanzaron 7.8% del Producto Interno Bruto (PIB), según una encuesta realizada por Manoel Pires, investigador del Instituto Brasileño de Economía de Fundación Getulio Vargas (Ibre/FGV). Para los analistas, la pregunta es si el paquete llegará a tiempo para apoyar a las empresas y los trabajadores. Otra incógnita es qué tan lejos llegará el aliento del gobierno si la crisis persiste.

La mayor preocupación en este momento es sobre las operaciones de crédito a empresas, que todavía están “estancadas” y con un alto riesgo de incumplimiento. La demora en obtener préstamos para llegar a la cadena de producción más rápidamente es una señal de advertencia, porque las medidas necesarias de aislamiento social generan una caída abrupta de los ingresos.

En la comparación internacional, Brasil se encuentra en un nivel similar al de Australia, con 7.2% del PIB, y por encima del paquete de 6.7% del PIB en Chile, pero aún está lejos de las naciones avanzadas. (Con información de Valor Económico/ Brasil)

Randstad: 43% de las empresas españolas mantiene su actividad

Asegura estar logrando mantener su actividad o producción durante esta crisis provocada por el coronavirus, 43% de las empresas, aplicando medias de reestructuración organizativa, como el teletrabajo, según se desprende de una encuesta realizada por Randstad para conocer el impacto de la pandemia en el tejido empresarial español.

El estudio indica que, aparte del teletrabajo, 25.5% de las compañías se planteó la paralización total, aunque temporal, de la actividad durante esta situación. Por otro lado, 22.3% apostó por llevar a cabo una reducción de la actividad, aunque en su mayoría (56%) fue inferior a 60 por ciento. También destaca que otro escenario, aunque menos frecuente, es el de las empresas que tuvieron que tomar medidas para afrontar un aumento significativo de la actividad, que se dio en 4.4 por ciento. Sólo 1.2% de las empresas optó por el cierre definitivo. El director de Randstad, Valentín Bote, dijo que “a pesar de esta terrible situación, es significativo señalar que 42.8% de las empresas está buscando fórmulas para mantener su actividad”. (Con información de Expansión/España)

Chile: Falabella posterga millonaria inversión en remodelaciones

En diciembre pasado, el grupo Falabella celebró sus 130 años, meses después, los locales Falabella y Sodimac, y los Mallplaza tuvieron que bajar sus cortinas obligados por una pandemia.

Para enfrentar el nuevo escenario, Falabella tomó la decisión de postergar un millonario plan de inversiones en el segmento inmobiliario, específicamente, se pararon las remodelaciones de tiendas y centros comerciales. Para la compañía son desembolsos no esenciales en este momento.

Por el contrario, se mantienen los proyectos de digitalización, a un ritmo creciente. Mientras en el 2015, 26% de las inversiones era para tecnología y logística, en el 2020 el plan consideraba 38% del total y posiblemente ese nivel sea superior dada la postergación de las remodelaciones.

Bajar los costos y reducir los gastos, es el llamado de la administración liderada por Gaston Bottazzini. A principios de año, el grupo anunció inversiones por 2,900 millones de dólares entre el 2020 y el 2023, y el mencionado 38% (1,085 millones de dólares) se destinará a logística y tecnología para crecer en el comercio digital. Aunque al interior de Falabella hay confianza, las agencias clasificadoras están encima. S&P dio la primera alerta: rebajó la calificación de largo plazo del grupo, y puso su perspectiva en revisión negativa. (Con información de Diario Financiero/Chile)

Restaurantes en Perú buscan liquidez a través de gift cards

Los restaurantes en Perú no están generando ingreso alguno y aún no se sabe cuándo cambiará esta situación. Si bien poco a poco va tomando fuerza la opción del delivery para la apertura progresiva del sector a la actividad económica, todavía no hay medidas concretas. Además, el gobierno señaló que este sector será de los últimos en reactivarse.

¿Qué están haciendo las empresas para buscar sobrevivir? Varios negocios están promocionando el uso de gift cards o tarjeta de regalo para generarles liquidez. El objetivo: no desaparecer en el camino.

Existen algunas iniciativas para apoyar al sector. Una es una plataforma que busca que los consumidores compren vales de consumo para usarlos en los próximos seis meses. La campaña, impulsada por Cusqueña, espera contar con 2,000 restaurantes y bares a los cuales apoyará duplicando el monto de los primeros 1,500 vales adquiridos a través de la plataforma. Mesa 24/7 y Kushki, plataforma de medios de pago, empezaron una alianza para una campaña una semana después del inicio de la cuarentena. Esta iniciativa busca que a través de la compra de gift cards, los restaurantes puedan generar un poco de liquidez para mitigar la alteración en sus flujos de caja. (Con información de Gestión/ Perú)