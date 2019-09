Si la propuesta de tipificar la evasión fiscal como delincuencia organizada contempla algunas excepciones y filtros antes de la pena, entonces “que se elimine, porque no tiene caso que se asuste a los contribuyentes”, demandó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

La Iniciativa Privada está absolutamente de acuerdo en que se persiga a los defraudadores fiscales que usen factura falsa, dijo, lo que no parece es que haya una ley de excepción porque eso es lo que genera incertidumbre.

El presidente del CCE advirtió que si la propuesta de evasión prospera como delito grave, el único afectado será el contribuyente.

Salazar comentó que los legisladores les han explicado a los empresarios que será una ley que no sucederá hasta después de pasar tres puertas, “entonces si vemos que será excepcional, para qué asustas a 99.9% de los contribuyentes por algo que reconoces que pondrás tres puertas para que llegue y no tienes por qué preocuparte. Eliminémosla, un delito fiscal no es comparable con la delincuencia organizada”, acotó el líder del CCE.

Aceptó que se requiere la regulación al respecto, “pues creemos que una buena ley que genera desconfianza e incertidumbre, por cosas pequeñas, al final cuando lo explican los legisladores y dicen que será una ley de excepción, no tiene sentido.

“La única cuestión que decimos es que un delito fiscal no es comparable con delincuencia organizada”, acotó el presidente del sector empresarial.

Carlos Salazar comentó que integrantes del CCE ya se reunieron con el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, y diferentes legisladores, y confía en que sean escuchados, porque sí es una situación tan de excepción, pues “no metamos eso. Por una cuestión que se aplicará en 0.000001 % de los casos”.

Refirió que si el delito fiscal lo hace quien emite las facturas y tiene un negocio de las facturas y ha hecho la empresa para robarse el dinero del erario, ese sí que sea castigado con todo el peso de la ley, pero no al contribuyente.

Durante la conferencia de prensa, Salazar Lomelín planteó a las autoridades fijar tiempos en los que se entregarán las devoluciones de impuestos a los contribuyentes, que sean 30 o 45 días, pero si se pasan de ese lapso, que el SAT pague con intereses.

“Si va a continuar la cancelación de la devolución universal, que se reconozca el pago de intereses después de un periodo considerado de 30 a 45 días”, apuntó el presidente del CCE.