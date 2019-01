El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los datos que posee, le permiten garantizar que la economía del país no entró en desaceleración en diciembre pasado, como aseveró el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath.

En su cuenta de Twitter, el integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México aseveró:

“conocemos todavía poco de diciembre, pero dos indicadores claves (la tasa de desempleo y las importaciones), sugieren una importante desaceleración en la actividad económica”.

Al respecto, el presidente Obrador dijo que tiene sus propios indicadores que le señalan que la economía del país no sólo no entró en desaceleración, sino que va por buen camino, como es el mayor fortalecimiento del peso en los últimos 20 años; el crecimiento de las exportaciones; el superávit comercial; estabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores; y la baja en la inflación en diciembre en la frontera.

“Es que son datos económicos. Por ejemplo, yo tengo datos de que el peso -les decía yo ayer- se ha fortalecido como no se había visto en 20 años. Me refiero a que no se había mantenido una apreciación del peso en ocho semanas como se ha logrado en los últimos tiempos, en 20 años. Esa es una información buena.

“Otra información buena es que crecieron las exportaciones, o sea, que hay superávit comercial en el inicio de gobierno. Otra información buena es que tenemos estabilidad en la Bolsa de Valores. Otra información buena es que, a pesar de que se decidió aumentar al doble el salario en la frontera, bajó la inflación en diciembre en la frontera”, comentó.

El Presidente de la República aprovechó para reiterar que es incorrecta la información difundida hace unos días por el diario estadounidense The Wall Street Journal, en el sentido de que el gobierno de México dejó de importar combustibles en diciembre pasado. “Dijimos que no era cierto y se puede probar que no es cierto”, comentó.

“Nosotros tenemos información, estamos comprando desgraciadamente más gasolinas, estamos importando más, pero The Wall Street Journal dice lo contrario. Entonces, es cosa de dar a conocer nuestros datos mañana o pasado”, añadió.

