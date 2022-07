José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado por el presidente electo, Gustavo Petro, afirmó que en el próximo gobierno ya no realizarían los Días Sin IVA incluyendo el que está previsto a realizarse el 2 de diciembre de este año.

Ocampo señaló que esta medida implementada por el Gobierno de Duque no ha sido una buena política, dado que no se benefician los hogares pobres y además la mayoría de los artículos que son comprados son importados. Frente a estas declaraciones, las reacciones por el gremio de los comerciantes no se hicieron esperar y el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, calificó la decisión de acabar los Días Sin IVA como un "enorme error social y económico".

El gremio señaló que con estos días, muchos hogares de menores ingresos "pueden aspiracionalmente comprar productos, que sin el descuento del IVA no lo podrían hacer". Por ello, le propuso al nuevo Gobierno sentarse a discutir los argumentos técnicos, económicos y sociales de la iniciativa.

“Esperamos que el Gobierno entrante, que ha declarado abiertamente su política de acuerdos y de diálogo, tenga la oportunidad de abrirnos un espacio para mostrarle con cifras y resultados, cómo se ha beneficiado la industria nacional, en diferentes categorías como electrodomésticos, cluster de la moda (vestuario, calzado y accesorio) y útiles escolares, entre otros; incluso se ha beneficiado el Gobierno, que compensa el esfuerzo fiscal, con el incremento de las ventas de productos que no tienen el descuento del IVA”, dijo el líder gremial.

La invitación con la que concluyó es ajustar las políticas según los intereses del nuevo gobierno pero a partir de un diálogo.