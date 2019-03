El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no ejercerá un recorte presupuestal, como anunció el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, sino una política de ahorros que podría llegar a los 200,000 millones de pesos, adicionales a su plan de austeridad.

El 25 de marzo, en su participación en la 102 Asamblea Anual de la American Chamber, el jefe de la Oficina de la Presidencia sostuvo que el gobierno central, “lo que dice lo hace”, y por eso pasaría de una “austeridad republicana a una pobreza franciscana”. Pidió no dudarlo, pues “en las últimas dos semanas nos han pedido más recortes”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador argumentó que en la época neoliberal se llamaba recorte, pero en su gobierno significa ahorros, y esto no se traducirá —dijo— en más despidos de trabajadores del gobierno federal.

“Ya en la etapa del posneoliberalismo en la que nos encontramos, los recortes y los ajustes no se vinculan al despido de trabajadores, acá son ahorros, es austeridad, que es un concepto distinto, es lo que decía el presidente (Benito) Juárez, que el servidor público aprenda a vivir en la justa medida”, expresó.

“Son ahorros porque ya no hay lujos en el gobierno, el miércoles se dio a conocer, por poner un ejemplo, que ya está en el portal de la ONU, en una de las oficinas de la ONU, el anuncio de la venta del avión presidencial”, aseveró.

El mandatario dijo que con la venta de toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno, se recuperarán 10,000 millones de pesos.

“Y eso es lo que significan estos ahorros, que calculamos que podemos este año, adicional al plan de austeridad, ahorrar unos 200,000 millones de pesos, que los vamos a tener ahí hasta septiembre, se van a ir acumulando por cualquier contingencia, toco madera, pero vale más tener una reserva”, explicó.

Expuso que si en septiembre de este año tiene éxito su política de austeridad, y la política económica del país está estable, aumentará los recursos públicos destinados a programas sociales.

“Y ya en septiembre si vemos que no tenemos problemas financieros, porque la idea es mantener equilibrios en las variables macroeconómicas, no vamos a endeudar al país, no vamos a aumentar impuestos, no va a haber gasolinazos, entonces, si vemos que no tenemos inflación, que no se ha afectado el peso, nuestra moneda, que hay estabilidad económica, financiera, si seguimos así en septiembre, reforzamos programas que ya están en marcha”, dijo.

“Esto es que tengamos más recursos para las Tandas del Bienestar, que tengamos más recursos para explorar y perforar pozos petroleros, que tengamos más recursos para avanzar en la modernización de las refinerías”, sostuvo.