La Miscelánea Fiscal que contiene el Paquete Económico para el 2020 no tendrá un impacto recaudatorio inmediato, consideró la consultoría Ernest & Young (EY).

En reunión con medios de comunicación, los expertos de EY consideraron que las modificaciones que se proponen no generarán un aumento significativo en los ingresos tributarios.

De acuerdo con la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, el gobierno espera obtener ingresos a través del pago de impuestos por 3 billones 499,425 millones de pesos. Lo anterior supone un incremento de 2.0% respecto a los 3 billones 311,373 millones de pesos aprobados para este año.

Óscar Ortiz, socio líder de Impuestos y Servicios Legales de EY, destacó que la miscelánea se enfoca en fiscalizar puntualmente a los contribuyentes cautivos y descartó que exista un terrorismo fiscal.

“Cuando te establecen normas con mayor cuidado y que van en función de mayor cumplimiento, la gente se empieza a poner las pilas. Los que ya vienen cumpliendo con sus impuestos no van a pagar más, sólo van a establecer mayores controles para seguir pagando (...) no veo el gran incremento de la recaudación, sí veo un nerviosismo de los contribuyentes (...) no lo prevemos de manera inmediata ni en demasía”, acotó.

No obstante, precisó que sí significará un mayor costo para los contribuyentes vigilar que cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales, lo cual supondrá una mayor carga administrativa y mayores controles para no caer en ningún supuesto en donde la autoridad pueda imponer una sanción o castigo severo.

“Ahora van a ser más puntuales en la fiscalización. De alguna manera sí violenta la seguridad jurídica, a nadie le gustaría caer en algún supuesto simplemente por una mala interpretación de normas. Más allá de decir que estamos cayendo en un terrorismo fiscal, te diría que estamos cayendo en una era de fiscalización más puntual, que el reto va a ser la certeza jurídica y seguridad para el contribuyente”, añadió.

Respecto a la reforma para combatir las empresas factureras e incrementar los castigos a quienes emiten facturas falsas, Óscar Ortiz indicó que sí se debe atacar estas malas prácticas; sin embargo, estas modificaciones, consideró, “pueden poner en jaque a varias empresas”.

La Miscelánea Fiscal que propone el gobierno mexicano tiene como objetivo incrementar la recaudación de impuestos, además de combatir el fraude fiscal a través de diferentes medidas.

Economía digital

Respecto a la economía digital, Koen van’t Hek, socio líder de Impuestos Internacionales de EY, refirió que pareciera ser que el gobierno quiere esperar a los resultados y el análisis de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para gravar con el Impuesto sobre la Renta (ISR) las plataformas digitales.

Refirió que, por el momento, la administración de Andrés Manuel López Obrador sólo hace énfasis en gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) las transacciones que se realizan en las plataformas, así como cobrar el ISR únicamente a los trabajadores que presten sus servicios dentro de las plataformas, mas no a las ganancias de las empresas.

“(La miscelánea) está enfocada en el tema del IVA, respecto al ISR es un tema más complejo que requiere un acuerdo internacional multilateral de cómo gravar a las plataformas digitales que ofrecen sus servicios en diferentes países (...) pareciera que el gobierno se quiere esperar hasta que haya un acuerdo por parte de la OCDE y el G20 para gravarlas”, explicó.

La economía digital no sólo es un reto para el fisco mexicano, sino que también lo es a nivel internacional. El principal motivo de ello se debe a que estas empresas muchas veces no residen físicamente en el país en donde generan ingresos, hacen negocio con activos intangibles, o bien, hacen uso de los datos personales de los usuarios, por lo cual logran trasladar sus beneficios y pagar una tasa de impuestos mucho menor.

Por ello, la OCDE delineó un documento de trabajo para las 129 jurisdicciones que se encuentran dentro del marco inclusivo para la implementación de las medidas sobre la erosión de la base, el cual busca llegar a un consenso y para finales del 2020 lograr que se grave la economía digital.

Koen van’t Hek aclaró que tampoco se prevé un nuevo impuesto digital en el Paquete Económico, sino más bien cobrar de manera adecuada los impuestos que se generan en las transacciones dentro de estas plataformas.

[email protected]