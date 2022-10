Ministro de Finanzas de UK sale por la puerta de atrás

Tenemos que actuar ahora para tranquilizar a los mercados (…) Atravesaremos esta tormenta y proporcionaremos el crecimiento fuerte y sostenido para lograr la prosperidad”.

Liz Truss, primera ministra de Reino Unido.

Liz Truss, primera ministra de Reino Unido (UK), destituyó el viernes pasado al ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, e intentó salvar su propio cargo con la modificación de su controvertido plan fiscal que la sumió en una tormenta política y económica.

“Tenemos que actuar ahora para tranquilizar a los mercados”, expresó Truss en una conferencia de prensa.

Kwarteng dio a conocer su destitución a temprana hora del viernes a través de una carta dirigida a Truss y publicada en sus redes sociales. Sin embargo, la noticia se presintió cuando regresó inesperadamente a Londres mientras asistía a las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington.

“Me has pedido que me haga a un lado como tu canciller. He aceptado”, así inicia el texto. El exministro reconoció que el entorno económico cambió desde la presentación de su Plan de Crecimiento el 23 de septiembre y subrayó el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal.

“El Plan Fiscal a Medio Plazo es crucial para este fin, y espero apoyarte a ti y a mi sucesor para conseguirlo desde los bancos”, escribió Kwarteng.

Truss se limitó a responder: “Como amigo y colega desde hace mucho tiempo, lamento profundamente perderte del gobierno. Compartimos la misma visión”.

Giro a su plan, aumento de impuestos

Tras dar a conocer la destitución de Kwarteng, Truss anunció que el impuesto a las empresas aumentará a 25% y dio marcha atrás al programa de recortes fiscales.

En el plan presentado en septiembre, Kwarteng dijo que el impuesto de sociedades se congelaría en 19% y desechó el aumento a 25% planeado por su predecesor, Rishi Sunak, junto con una serie de recortes fiscales no financiados cuyo anuncio agitaron los mercados.

Truss aseguró que el alza de impuestos fortalecería las finanzas públicas con 18,000 millones de libras por año. “Haremos lo necesario para conseguir que la deuda caiga a medio plazo”, mencionó en la conferencia de prensa.

El programa de recorte de impuestos de 45,000 millones de libras que buscaba impulsar la economía castigó a la libra, lo que obligó al Banco de Inglaterra a intervenir para estabilizar los mercados, además de una reacción política que le costaron muchas críticas a Truss y Kwarteng.

Jeremy Hunt, el nuevo ministro

Jeremy Hunt, exministro de Relaciones Exteriores, fue nombrado nuevo ministro de Finanzas.

Hunt fracasó en dos ocasiones en su intento de optar al liderazgo del gobernante Partido Conservador, donde perdió frente a Boris Johnson, ex primer ministro, y después quedó eliminado en la primera ronda de votaciones donde ganó Truss.

En sus primeras declaraciones a la prensa, Hunt prometió recuperar la confianza de los mercados.

“Ningún gobierno puede controlar los mercados”, dijo Hunt en entrevista a la BBC ayer 16 de octubre. “Hay una cosa que podemos hacer: mostrar a los mercados, al mundo y a la gente que podemos dar cuenta adecuadamente de cada centavo de nuestros planes de impuestos y gastos”.

Cuando se le preguntó si cree que los mercados confiarán en sus planes, Hunt respondió: “Considero que para la gente que opera en los mercados, las acciones hablan más que las palabras”.

En declaraciones para Sky News, advirtió que tomará decisiones difíciles.

“Quiero ser sincero, tomaremos decisiones difíciles” y anunció que algunos impuestos no serán recortados tan rápido como la gente querría y otros aumentarán. (Con información de agencias)

