El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno cuenta con un fondo de 150,000 millones de pesos para estabilizar el presupuesto en caso de tener problemas de ingresos.

Durante la conferencia matutina expresó que ante la crisis generada en los mercados financieros por el coronavirus y la caída en el precio del petróleo “vamos resistiendo, porque tenemos finanzas públicas sanas para blindarnos y el peso resistió”.

Añadió que el país logró blindarse ante estas situaciones gracias a que no se gastó más de lo que “tenemos de ingresos, no se endeudó al país, por primera vez no creció la deuda pública; al contrario, poquito, pero bajó”, dijo.

Destacó que el monto de las reservas aumentó 10,500 millones de dólares.

Reunión con la SHCP

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que se reunirá la próxima semana con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para analizar el panorama económico de México. Asimismo, aseguró que los ajustes que se perciben en la economía mundial son por el impacto que ha tenido el coronavirus en la economía china y en México se refleja en la caída del precio del petróleo, que recae directamente sobre el tipo de cambio.

