Desde hace cuatro décadas la economía de México no logra obtener el crecimiento económico esperado y, peor aún, ha estado lejos de los objetivos prometidos por cada nuevo gobierno entrante, lo que obliga a replantear estrategias.

Inversión

En el marco de la LXIII Reunión Trimestral Inversión y Crecimiento en México, organizada por el Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (Cempe), de la Facultad de Economía de la UNAM, John Soldevilla, profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que ninguna de las medidas en materia de economía anunciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el aumento al consumo, el gasto público que es deficitario, la creación de empleos y el aumento de exportaciones, es sostenible en el largo plazo, por lo que si se busca obtener un crecimiento mayor, la única alternativa es la inversión.

“Hay un problema estructural. Desde 1941 a 1982 el país creció a una tasa media de 6.2% y de 1983 a 2018 sólo lo hizo 2.1%. Algo pasó”, opina.

“Cuando la economía interna se expandió a tasas muy altas fue porque aumentó de 6% del PIB a principios de 1940, hasta el máximo histórico de 27% en 1981, después se nos cayó y nunca más la hemos recuperado. Está claro, si un país no invierte, no crece, no hay otra fórmula”.

Soldevilla indicó que México no cuenta con una política clara de expansión de la inversión, “deberíamos tener una tasa de crecimiento de 4%, con 3 millones de nuevos empleos anuales, pero sólo se logran 600,000, debido a que la inversión determina la tasa de crecimiento”.

Precisó que lo único que podría poner en riesgo a la economía mexicana es una recesión en Estados Unidos, ya que nuestra nación actualmente cuenta con todo el entorno favorable para los inversionistas: la inflación más baja en 60 años, tasas de interés bajas, reservas internacionales positivas y una deuda pública aún manejable.

Sin embargo, factores sociopolíticos como: corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, crimen organizado y la más importante debilidad de las instituciones están impactando de manera negativa a las inversiones.

Por su parte, Blanca Lilia Avendaño, académica de la Facultad de Economía y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, acentuó que padecemos un serio problema de crecimiento estructural, pues se ha mermado la participación de los sectores agrícola e industrial, y la mayor parte de los empleos se han creado en el sector servicios, “y esa fuerza de trabajo no ha sido absorbida adecuadamente”.

Señaló que además de los factores mencionados, las siete principales economías de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y México) sufren una desaceleración en su crecimiento.

Pronósticos

Finalmente, Eduardo Loría, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, indicó que, debido a factores tanto internos como externos, la incertidumbre estará prevaleciendo de manera importante los próximos meses por lo que estimó que para el 2019 y hasta el 2020, el crecimiento de la economía mexicana será en promedio 1.4 por ciento.

Entre los factores internos se encuentran el aumento a los precios de los energéticos, el posible aumento salarial, que podría ser superior a la productividad, el incremento al déficit primario y “la falta de cohesión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo durante el nuevo gobierno, que puede desincronizar las políticas públicas”, detalló Loría.

“Para este pronóstico hemos incluido también variables de descomposición social, como la criminalidad. De igual manera, la inversión ha perdido eficiencia, y requerimos que el capital genere más capital”, manifestó.

Expuso que entre los factores externos de incertidumbre se pueden mencionar la salida de capitales del país, presiones a tasas de interés cambiarias y financieras, y caída del precio del petróleo.