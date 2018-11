Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, indicó que tiene listo en lo general el Paquete Económico 2019. Mencionó que mantendrá el gasto fijo por más de 3 billones de pesos en rubros de pensiones, participaciones y pago de deuda pública, y se hizo un reajuste para cumplir todos los compromisos que hizo en campaña.

“Vamos a cumplir los compromisos de campaña, estoy seguro de que nos va a alcanzar el ingreso para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo”, garantizó.

“Vamos a mantener equilibrios macroeconómicos; no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública; no va a haber déficit; no vamos a endeudar el país; no va a crecer la deuda ni a aumentar impuestos en términos reales; no se van a crear impuestos nuevos; no van a haber gasolinazos. Sólo se va a agregar el componente de inflación, pero no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, del diesel. ¿Cómo le vamos a hacer para que nos alcance el presupuesto? Vamos a eliminar por completo la corrupción”, expuso.

López Obrador indicó que esta semana se abocó a elaborar el Paquete Económico con el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y los próximos subsecretarios Arturo Herrera y Gerardo Esquivel.

“Tengo todo lo que se necesita. Por ejemplo, ya tenemos un cálculo de cuánto vamos a tener de ingresos, y ya sabemos cuántos son los gastos fijos que no puede uno tocar”, aseveró.

Dijo que entre los rubros de gasto que no puede modificar está el costo financiero de la deuda por 725,000 millones de pesos. Otro rubro inamovible son las participaciones federales, para lo cual se destinarán 703,000 millones de pesos.

Otro rubro que quedará fijo, destacó, es la nómina del gobierno, por 1 billón 252,000 millones de pesos. “Aquí lo único que estamos haciendo es bajando el sueldo de los de arriba y aumentando el sueldo de los de abajo; no se puede reducir, ya está justo”, afirmó.

En el rubro de pensiones, el gasto de 823,000 millones de pesos que se destinó en el 2018, aumentará a 928,000 millones en el 2019.

El presidente electo dijo que este fin de semana se dedicará a ajustar el gasto de operación, subsidios, y el gasto de inversión. “He empezado a trabajar, para el fin de semana tenerlo ya listo en lo general y luego que los técnicos lo definan en lo particular, pero ya tengo mi marco básico, a partir de la clasificación económica del presupuesto”.

Gasto social

López Obrador explicó que para dar una pensión mensual de 1,274 pesos a los adultos mayores se destinarán 120,000 millones de pesos.

Indicó que 1 millón de discapacitados pobres recibirán también una pensión mensual de 1,274 pesos, lo que significará una inversión de 12,000 millones de pesos.

Para el programa de becas a los estudiantes de nivel básico se destinarán 35,000 millones. 4 millones de estudiantes de preparatoria y 300,000 universitarios recibirán 2,400 pesos mensuales.

Para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 2 millones de jóvenes recibirán 3,600 pesos mensuales.

Obra pública

En materia de infraestructura, López Obrador dijo que en el 2019 se destinarán recursos para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, mejorar la vía del tren y desarrollo de los proyectos de rehabilitación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Puntualizó que va el Tren Maya con 1,500 kilómetros, y se beneficiarán los estados de Tabasco, Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintan Roo.