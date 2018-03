El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de sus legisladores federales, busca acordar con las autoridades hacendarias mecanismos legales, vía estímulos fiscales, que permitan reducir el impacto económico del precio final de las gasolinas en el consumidor, informó Nancy Sánchez Arredondo, diputada de la LXIII Legislatura.

La diputada federal informó que representantes de expendedores de gasolina de Tamaulipas, establecidos en la zona fronteriza con Estados Unidos, ya se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para hablar del decreto que establece estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a los combustibles, vigente desde el pasado 27 de diciembre.

Tras la primera negociación, precisó, se acordó que Pemex ampliará el plazo que estaba otorgando a los gasolineros para pagar el diferencial de 3 pesos, de 7 a 14 días, y que el Servicio de Administración Tributaria reducirá de 20 a 15 días el tiempo establecido para la devolución de impuestos y estímulos fiscales. Con dichas reducciones de plazos, dijo, los gasolineros podrán manejar un flujo constante de dinero para tener liquidez.

Urgen cambios en reforma fiscal

En tanto, Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN, afirmó que es urgente modificar la reforma fiscal impulsada por el PRI para revertir el alza en las gasolinas.

Anaya llamó al resto de las fuerzas políticas a centrar el debate en el replanteamiento de la política fiscal del actual gobierno priista, la cual ha castigado a las clases medias y a los sectores productivos del país .

Recordó que por cada litro de gasolina, con un costo de 16 pesos en promedio, los mexicanos pagan 6 pesos de impuestos: 4 de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 2 de Impuesto al Valor Agregado.

Detalló que la propuesta de reducir 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) fue presentada por la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, indicó que el nuevo incremento en el precio de las gasolinas y el diesel no tiene relación directa con una mayor recaudación federal, debido a que en el 2016 hasta noviembre pasado se habían obtenido 263,000 millones de pesos por la cuota fija que se le impone a cada litro de gasolina. Por ello, Zambrano aseguró que el presidente miente al país al asegurar que no había otra opción a los gasolinazos como también miente al decir que esa medida no es resultado de la reforma energética .

Piden acuerdo entre SHCP y Conago

Javier Bolaños, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, pidió al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que logre un acuerdo con los Gobernadores del país a fin de que el Congreso pueda reducir el incremento en el precio de las gasolinas.

Si los gobernadores de los estados y el responsable de las finanzas públicas del país alcanzan un acuerdo en ese sentido, los legisladores estaremos dispuestos a realizar con toda responsabilidad una revisión detallada de la actual tasa del IEPS , aseguró.