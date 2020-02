Durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, que busca lograr finanzas sanas, crecimiento económico, acceso universal a la salud y la educación, poner fin a la pobreza, proteger el medio ambiente y acabar con la corrupción, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, admitió que si el gobierno federal no logra el crecimiento económico, esa agenda no tendrá éxito.

“Todo esto de cumplir la agenda 2030 no se va a dar si no hay certidumbre para poder tener un país que sea receptor de todas las inversiones que necesitamos. Olvídense. Todo esto está precioso, pero si no hay certidumbre, no creamos la confianza, no hay crecimiento, no vamos a cumplir la agenda 2030 por más entusiasmo que exista”, expresó.

Indicó que la Agenda 2030 es un marco de actuación para los funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no se materializará si no hay compromiso y acciones concretas para generar mejores condiciones económicas.

“Y me preocupa porque si algo no hemos logrado son resultados en el crecimiento económico, y sin crecimiento no va a haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que estamos hablando aquí”, indicó.

Alfonso Romo, coordinador para la implementación de la Agenda 2030, dijo que ya se coordina con gobiernos estatales y municipales para implementar acciones.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó que se trata de un acuerdo mundial muy ambicioso, construido a manera de carta de navegación para que la comunidad internacional se relacione con una visión que incluya el bienestar de las personas, el medio ambiente y la economía sostenible, como los ejes rectores que involucran a los actores sociales, los gobiernos y la comunidad internacional.

“La Estrategia Nacional que hoy presentamos refuerza el llamado a la colaboración entre los sectores público, privado y social de México, para construir juntos las vías y realizar las acciones que nos lleven a poner fin a la pobreza, a mejorar las condiciones de vida de las personas, alentar el crecimiento y el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables”, mencionó.

El canciller Marcelo Ebrard indicó que México buscará en junio un lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

