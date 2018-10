No debemos tener miedo al cambio. Al contrario, tenemos que sentir que es una obligación nuestra promoverlo y tenemos que asumirlo como un estado de ánimo, dice José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“La palabra cambio es una de las que más se abusa. Y el término modelo, es uno de los más desprestigiados (…) porque, el cambio es una constante y debe ser nuestro motor. Ahí están inclusive las reformas. Tenemos que hacer las reformas de las reformas, porque no siempre le atinas a la primera”, explica.

“No podemos decir, que como no hemos tenido resultados (de las reformas estructurales) en 12 meses… en 24 meses… ya no vamos a verlos y que entonces lo vamos a cambiar todo. Hay que tener la presencia de ánimo para decir: las reformas no dan resultados en 24 meses o 36 meses. Pero gradualmente se van apoderando y van avanzando”.

Gurría refiere que entre las tres transiciones de gobierno en México que le ha tocado observar desde la OCDE, ésta precisamente, “la del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos da mucha tranquilidad y orgullo”.

Cada secretario saliente ha tenido varias reuniones ya con sus contrapartes que llegarán a la misma oficina. Nada más el secretario de Educación, Otto Granados, lleva 33 encuentros con Esteban Moctezuma. Carlos Urzúa con el secretario González Anaya.

José Ángel Gurría lo sabe bien, pues en esta gira de cuatro días por México, que cierra con la entrevista otorgada a El Economista, ha duplicado su trabajo, pues se ha reunido con el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete saliente, y ha mostrado a los funcionarios que asumirán la nueva administración lo que ha hecho la organización por México, lo que considera que puede hacer y la forma en que puede apoyarles para potenciar su forma de gobierno.

“Yo que fui encargado de una entrega en la transición del 2000. Puedo decir que uno tiene todos los libros blancos, listos para la entrega. Pero se los tenías que pasar a un encargado o asesor, porque el titular sería nombrado 24 horas antes de la toma de protesta del presidente”.

Esta designación del gabinete con tanta anticipación, y el hecho que estén conversando con las contrapartes del gobierno saliente. Eso da mucha tranquilidad y orgullo, subraya.

La transición referida, fue cuando ocupó el cargo de secretario de Hacienda, entre 1994 y el año 2000, como parte del equipo del entonces presidente Ernesto Zedillo, en la entrada del presidente Vicente Fox.

Salud, educación e impuestos, temas de atención

Estar al frente de una secretaría, nada tiene que ver con la experiencia. Cuando estaba en el poder el PRI, se sustituía a sí mismo en el gabinete, y muchas veces sus cambios eran menos eficientes de lo que vemos ahora, confiesa.

En todos los temas nunca partes de cero. “Nos reunimos con el próximo jefe de Gabinete, Alfonso Romo y con la mitad de los funcionarios que integrarán al nuevo gabinete. Nos pidieron qué puedes hacer en salud. En educación y en impuestos. En regulación y competencia”. A cada uno de los próximos secretarios escribimos 3, 4, y 5 cuartillas de lo que hacemos, que acompañamos con libros y luego dimos ideas de lo que tenemos.

“Cuanto oyen, o quieren adoptar, es privilegio del interlocutor. Nuestra tarea es decirles a los funcionarios que formarán parte del nuevo gabinete, lo que hemos venido haciendo con México y lo que podemos hacer por México”.

Enfatiza que la relación más estrecha de la OCDE con México, en estos 12 años que lleva al frente de la entidad, ha sido con la Secretaria de Economía: Desde Eduardo Sojo hasta Ildefonso Guajardo. Y evidencia los resultados que ya se sienten en competencia.

Y acota que justo esta mañana, sostuvo un desayuno con Graciela Márquez, futura Secretaria de Economía, que, además, es excompañera de Gabriela Ramos, jefa de Gabinete de la OCDE, en la Universidad de Harvard. Cuando ambas cursaban su maestría. “Y puedo decirles que, en el funcionamiento de la OCDE, nuestra jefa del gabinete tiene un papel fundamental”.

