Guadalajara, Jal. A una semana de que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia del país, representantes de la Iniciativa Privada coincidieron en que uno de los elementos en que se debe enfocar el siguiente gobierno es en la estabilidad macroeconómica, la cual se puede lograr con el apoyo y orientación de un Consejo Fiscal.

“Uno de los temas fundamentales es consolidar la estabilidad y crear un Consejo Fiscal que ponga orden. La estabilidad macro no es suficiente (para crecer), pero es necesaria y si no la hay el crecimiento no va a ser de 2%, sino negativo”, planteó Francisco Lelo de Larrea, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Al participar en el panel “Agenda gubernamental y programa empresarial: puntos de coincidencia”, durante la XLVI Convención IMEF 2018, comentó que el Consejo Fiscal permitiría conocer qué es lo más viable que se debe hacer en el tema de pensiones y el costo financiero de la deuda, los cuales se han convertido en una presión para las finanzas públicas.

“Las presiones que tiene la economía mexicana realmente son muy preocupantes: las pensiones están creciendo en 60,000 millones de pesos anuales y durante este sexenio, que hubo excedentes en ingresos, se fueron para pagar este rubro y el costo financiero de la deuda que será mayor a los 600,000 millones de pesos”, dijo en la XLVI Convención IMEF 2018.

Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) acotó que el Consejo Fiscal no debería representar mayor burocracia, sino que se deben fusionar el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez.

Enfatizó que organismos como el CEESP, el IMEF, la Coparmex y otras instituciones del tipo deben trabajar en conjunto para que en México existan y se permitan los contrapesos.

“Se requieren contrapesos responsables y el IMEF va a seguir opinando con respecto a lo que a México le conviene. A través de diversos estudios, propuestas y análisis se deben construir iniciativas de coincidencia para mejorar la política fiscal y social del país”, explicó.

Coparmex entregó iniciativa a comisiones

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) agregó que ya entregaron a la nueva legislatura, específicamente a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; así como a la de Hacienda y Crédito Público, una iniciativa sobre la creación del Consejo Fiscal, incluso con un marco normativo para que empiece a operar en el primer día de enero del próximo año.

“Esperamos que en los próximos días pueda ser procesada y no sea pospuesta, le vendría muy bien al país que se evalúen las propuestas del próximo presidente de manera profesional para que se expongan cuáles son viables en materia financiera, lo que falta es voluntad política y esperamos que se le dé seguimiento”, expresó.

Calificó de inexplicable la contumacia de los secretarios de Hacienda que hubo en este gobierno, pues “uno a uno les explicamos este tema, pero hubo algunos con los que se generó hasta enemistad personal. La realidad es que al país se le ha sobrediagnosticado y sobrerecomendado la necesidad de contar con este Consejo”.

De Hoyos manifestó que ya no se pueden seguir cometiendo errores de crear programas sociales o de infraestructura sólo por ocurrencias. “Es fundamental que antes de que se pague la primera cuota de programas exista una evaluación real del impacto en el mediano y largo plazo en las finanzas públicas”.

Luis Aguirre, presidente nacional del Index (Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación) consideró que cualquier cambio en material fiscal como reducciones a los impuestos en la frontera o de otro tipo deben ser considerados por un organismo como el Consejo Fiscal.

“Este Consejo también debe presentar la manera en cómo México se está presentando y desarrollando frente a otros países en la manufactura, en la prestación de servicios, innovación, el desarrollo de patente y talentos. Es muy importante que se esté considerando esa visión en la construcción del presupuesto”, agregó.

Economía en focos amarillos

Para el presidente de la Coparmex, las recientes propuestas que se han hecho desde el partido del todavía presidente electo, ponen a la economía en focos amarillos por la incertidumbre que generan en cuanto a su viabilidad.

“Lo que más nos preocupa son las expresiones y decisiones del presidente electo y de algunos de los integrantes de sus grupos parlamentarios que de manera irreflexiva han generado intranquilidad en los mercados, como es el caso del abandono de las obras del aeropuerto y la iniciativa de control de precios en las comisiones bancarias”, declaró.

A su parecer, son pésimas señales que generan preocupación y que en la medida en que se acerca el cambio de gobierno, si se reiteran y se reproducen van a terminar por generar desconfianza en los inversionistas.

“Las decisiones y anuncios en términos generales ya están teniendo un impacto en la economía. Le han costado un punto de riesgo país, lo que significa que el servicio de la deuda externa del país va a ser cada año un costo equivalente adicional a prácticamente el costo del Tren Maya”.

En busca de un órgano evaluador

Coparmex ya entregó a la nueva Legislatura su propuesta sobre cómo debe estar conformado el Consejo Fiscal: