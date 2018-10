La creación de un Consejo Fiscal, que se encargue de monitorear y revisar las propuestas que se realicen en materia de ingresos, egresos y deuda, no es bien vista por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Nunca me ha gustado la idea de un consejo fiscal, al menos no al estilo de lo que el Fondo Monetario Internacional ha impulsado en otros lados (...) Efectivamente en este país siempre vamos a necesitar contrapesos”, expresó David Colmenares, titular de la ASF.

Durante la presentación del libro La negociación política del presupuesto 1997-2018, explicó que se debe evaluar cómo se integraría y quiénes participarían en un organismo autónomo que han sugerido diversas organizaciones civiles como México Evalúa, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, o bien, la misma Confederación Patronal de la República Mexicana.

“No ha sido un tema en el que me haya metido a revisar a fondo. He estado trabajando más en las auditorías que el consejo fiscal”, agregó al cuestionarle por qué no veía bien la creación de este organismo.

Al respecto, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, comentó que los consejos fiscales sólo delegarían las responsabilidades de los diputados y senadores en analizar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“No me gusta la idea de un consejo fiscal porque es suplir la función que debe realizar el Congreso. Si la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la Comisión de Hacienda y la de Vigilancia de la Cámara de Diputados hicieran con profesionalismo su trabajo, no requeriríamos hacer una partición adicional para crear un consejo”, dijo.

Acotó que una solución real a la falta de contrapesos es que el Congreso haga con profesionalismo su labor de revisar el presupuesto, dar seguimiento y fiscalización del gasto, pero “como no lo están haciendo bien, entonces se piensa que el consejo fiscal es una solución o un parche”.

Ugalde, quien fue presidente del entonces Instituto Federal Electoral entre el 2003 y el 2007, reconoció que, ante los desequilibrios en ingresos y gastos y la hegemonía política del siguiente gobierno, quizá sea bueno crear un Consejo Fiscal en el corto plazo.

“Quizá sea una solución necesaria en el corto plazo, porque de no haber este consejo fiscal es muy probable que la hegemonía política del nuevo gobierno acabe por decirle sí al presidente en todas sus propuestas (...) un consejo fiscal, no siendo una solución de fondo, quizá sea necesario en el corto plazo para reponernos en pesos y contrapesos”, expuso.

A su parecer, el desafío de Morena, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, es apoyar al presidente en su programa de gobierno, pero manteniendo los contrapesos en el mecanismo de aprobación y en el seguimiento del ejercicio del gasto público.

“Su gran reto es diferenciarse del PRI de los 80, 90 y del siglo XXI, el desafío de Morena es hacer de su hegemonía una fuerza de contrapeso, sin dejar de apoyar a su gobierno, lo cual es muy complejo, porque debes apoyarlo, pero también exigirle”, concluyó.

Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, añadió que la poca pluralidad en que existe en el Congreso se debe a que PAN, PRI y PRD están sumidos en una profunda crisis, no sólo electoral sino de identidad política y de representación a la sociedad.