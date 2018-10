Entrevista a Jonathan Heath, posible candidato a subgobernador del Banxico.

El futuro secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, propuso al economista Jonathan Heath para ser el próximo subgobernador del Banco de México (Banxico) en sustitución de Manuel Ramos Francia, quien dejará el cargo en diciembre.

Heath, doctor en Economía por la Universidad de Pennsylvania, platica a El Economista que al igual que Irene Espinosa buscará dar frescura en la Junta de Gobierno del banco central, pues considera que se deben tener contrapesos.

En caso de que sea designado por el presidente y ratificado por el Senado de la República, Heath será uno de los cuatro subgobernadores que conforman la Junta de Gobierno, que toma las decisiones en materia de política monetaria.

—¿Cómo fue la invitación para ser parte de la Junta de Gobierno del Banco de México?

Me contactaron para invitarme a desayunar y me dijeron que estaban buscando una persona con cierto perfil y pensaron que yo lo podía cumplir.

No he platicado con López Obrador, con quien hablé fue con Urzúa. Fue una plática sencilla y derecha. No me dieron absolutamente ninguna condición. Hay que recordar que si me ratifican en el Senado, sería completamente autónomo, tendría un periodo de ocho años que no me pueden quitar ni remover, sólo tengo que hacer mi trabajo y ya.

—¿Considera que ha hecho falta un contrapeso en las decisiones que se toman en política monetaria?

No estoy tan seguro, porque creo que hasta ahora ha funcionado más o menos bien, quizá tener un poquito más de diversidad en la Junta de Gobierno caería bien porque todos cumplen con el mismo perfil; es decir, todos son itamitas y muy cercanos al Banco de México.

Creo que el que entrara Irene Espinosa, la primera mujer integrante de la Junta de Gobierno del Banxico, fue una dosis inicial de frescura y creo que de alguna forma yo también pudiera dar esa frescura.

—¿Qué relación se tendrá entre la política monetaria y la política fiscal con Urzúa al frente de Hacienda? ¿Qué pasará con la política cambiaria?

La política monetaria y fiscal de una forma u otra están conectadas. En la manera en que se pueda manejar una política fiscal más o menos conservadora, entendiendo y respetando las restricciones presupuestarias, la misma política monetaria va a funcionar mejor y va a mantener la estabilidad macroeconómica intacta.

Por otro lado, es casi imposible manejar una política cambiaria en una forma independiente de la política monetaria o de la fiscal. Creo que la Comisión de Cambios en México ha funcionado bien, no ha habido ningún conflicto entre la SHCP y el Banxico hasta ahora y creo que sería muy bueno que los dos siguieran trabajando de la mano.

—¿Ve complicado que la inflación regrese a 3 por ciento?

Si analizamos nuestra tasa de inflación, actualmente está muy cerca de 5%, pero la subyacente está por debajo de 4% (3.6%), es decir, está dentro del rango de variabilidad del objetivo del Banxico. Entonces, el control de precios bajo el cual el Banxico puede funcionar está cumpliendo con su meta, el problema es la parte no subyacente.

—¿Qué representa para usted formar parte de la Junta de Gobierno? ¿Ya sabe con cuál vino va a celebrar? ¿Lo seguiremos viendo activo en Twitter?

Es un honor estar en la Junta de Gobierno, siempre he creído que para cualquier economista es un trabajo prestigiado, interesante y creo que pudiera ser hasta divertido.

Ahorita ando en mis fases de vinos españoles, quizá elija un Ribera del Duero o algo por el estilo.

Hay muchas cosas que voy a tratar de seguir haciendo, pero no sé si voy a lograrlo. Me encanta ir a trabajar en Ecobici; no me gusta usar corbata, a ver si puedo mantenerme así.

¿Qué influencia tiene un subgobernador?

Ayuda a que se tomen mejores decisiones de política monetaria, como subir o bajar tasas de interés.

Al ser expertos en macroeconomía y otras áreas económicas, aportan soluciones que ayudan a la estabilidad económica.

Los subgobernadores también participan en la Comisión de Cambios, la cual se encarga de la política cambiaria del país.

Participan en la autorización de créditos del exterior para propósitos de regulación cambiaria.