Japón priorizará el aumento de salarios el próximo año

El gobierno de Japón hará del aumento de los salarios una de las principales prioridades de su política económica para el próximo año, declaró el subsecretario jefe del gabinete, Seiji Kihara.

“El mayor reto para la economía japonesa es la falta de crecimiento salarial. Si los salarios no aumentan, el consumo no repuntará y las empresas no aumentarán la inversión”, mencionó Kihara.

Aunque las empresas son responsables de decidir cuánto suben los salarios, el gobierno puede ayudar a conseguir salarios más altos mediante incentivos fiscales e instar a las empresas a revelar más información sobre cuánto gastan en recursos humanos, detalló.

Estas declaraciones hacen eco de las del gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, quien subrayó que lograr unos salarios más altos es crucial para que la economía alcance de forma sostenible su objetivo de inflación de 2%, impulsada por una fuerte demanda interna.

“El gobierno se centrará más en lograr el crecimiento de los salarios. Esto es especialmente importante porque los precios están al alza”, declaró Kihara.

La inflación en Japón alcanzó en noviembre 3.8% anual, el nivel más alto en tres décadas.