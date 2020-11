El presidente electo de Estados Unidos (EU), Joe Biden, tendría previsto nominar a la antigua responsable de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, como secretaria del Tesoro, según informaron varios medios de EU cómo The Wall Street Journal, CNBC y The New York Times.

De ser confirmada por el Senado estadounidense, Yellen sería la encargada de liderar el trabajo del gobierno en la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Asimismo, se convertiría en la primera mujer en ocupar este puesto, un hito que ya marcó en la Fed, al ser la primera presidenta del banco central estadounidense.

La economista, de 74 años, encabezó la Fed entre el 2014 y el 2018 y es una figura muy respetada en Washington. En el 2014, su nombramiento fue respaldado por varios republicanos en el Senado, además de los demócratas.

Inversionistas reaccionan

Inversionistas dieron su “aprobación” a la posible nominación de Yellen, alabando su experiencia en la Fed como parte fundamental para ayudar al país a resistir los efectos económicos provocados por la pandemia.

“Es una muy buena elección porque está familiarizada con el mercado y funcionará bien con la Fed, dado su largo mandato allí”, dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance en Charlotte, Carolina del Norte.

“Yellen deberá ser una firme defensora de una política fiscal, y dada su seriedad en Washington, se puede convertir en la defensora más eficaz de la expansión fiscal que Biden pudo haber elegido”, dijo Tom Graff, director de renta fija en Brown Advisory.

“Parece una persona moderada en lo que respecta a la política de la Fed y a los mercados les gusta la política moderada”, dijo Robert Pavlik, gerente senior de cartera de Dakota Wealth en Fairfield, Connecticut.

Transición post pandemia y la Fed

Por otra parte, en un análisis se planteó que la posible llegada de una vacuna contra el coronavirus en las próximas semanas significa que la Reserva Federal podría tener que trazar pronto sus planes para ayudar a la economía a navegar por la transición potencialmente agitada hacia un mundo postpandémico, señalaron analistas en un reporte publicado el lunes por Reuters.

El problema para el banco central de EU es cómo gestionar el cambio desde una estrategia de crisis destinada a mantener a todo el mundo a flote hasta una economía en la que las empresas y las familias pueden tener dificultades para adaptarse y donde puede ser inevitable una nueva racha de quiebras empresariales.

Dos acontecimientos recientes han acelerado el inicio de esa próxima etapa del debate de la Fed: la inesperada decisión que tomó la semana pasada el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de poner fin a varios de los programas de emergencia del banco central a finales del próximo mes y los recientes avances hacia una vacuna contra el coronavirus.

El panorama cambiante puede llevar a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal a exponer con más detalle sus planes para los próximos meses en su reunión del 15 y 16 de diciembre.

Es probable que esto signifique promesas más firmes sobre el ritmo y el tipo de compras de bonos del Estado o de estímulo cuantitativo, que la Fed utilizará para mantener bajos los costos de los préstamos, según los analistas.

Esto serviría como un sustituto para los programas de emergencia más específicos que caducan el próximo mes, y también prepararía el terreno para la llegada de una vacuna, un desarrollo que probablemente empujará a las tasas de interés del mercado al alza a medida que regrese la confianza y mejoren las perspectivas.

Incluso por sí sola, la decisión de Mnuchin de dejar que varios programas de emergencia de la Reserva Federal venzan el próximo mes “endurecerá las condiciones financieras... en el momento equivocado”, dijo Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI. “Un efecto secundario es que aumenta la probabilidad de que el Comité Federal de Mercado Abierto fortalezca el programa de QE en diciembre”, dijo, aludiendo por sus siglas en inglés al programa de expansión cuantitativa mediante la recompra de bonos.

Asimismo, el eventual regreso a la normalidad probablemente implicará una prueba de fuego después de meses de confinamiento, temor generalizado del público y una remodelación de la forma en que las personas compran, trabajan y viven.