Italia aprobará este lunes la Ley de Presupuestos Generales, que introduce algunos impuestos sobre el uso del plástico, bebidas azucaradas y ganancias derivadas del juego, después de que se supere el voto de confianza, una estrategia empleada para acelerar la aprobación y evitar las enmiendas.

El gobierno formado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y algunas formaciones progresistas han conseguido evitar la votación de las enmiendas, al imponer un voto de confianza que se votará hoy en la Cámara de Diputados para la aprobación final de los presupuestos.

Una estrategia que ha sido muy criticada por la oposición, que ha acusado al gobierno de violar la democracia al evitar el debate parlamentario.

Con estos presupuestos, Italia prevé conseguir 32,000 millones de euros para el próximo año y calcula que el crecimiento será de 0.6%, un déficit de 2.2% del Producto Interno Bruto y una deuda de 135.2 por ciento.

Entre las medidas, algunas de las más polémicas y criticadas por la oposición, ya que penaliza a las industrias, son las que establecen un impuesto al plástico, 45 centavos por cada kilo y que también incluye el tetrapak, y del que se espera se puedan conseguir 1,000 millones de euros en tres años.

También se ha introducido el controvertido llamado “impuesto al azúcar”, que supone 10 céntimos por cada kilo de bebida azucarada, y que entrará en vigor a partir del próximo octubre del 2020.

El ex primer ministro Matteo Renzi, líder de Italia Viva, ha calificado de “locura” estos gravámenes porque en su opinión pondría en riesgo numerosos puestos de trabajo y en su lugar ha apostado por bajar la presión fiscal e impulsar el consumo y el crecimiento económico, que Roma calcula que será de 0.1% al cierre del 2019.

El ex primer ministro ha llegado incluso a amenazar con comicios anticipados si no se llega a un acuerdo: “No me gustaría ir a elecciones, pero si nos obligan lo haremos”.

En la misma línea se ha expresado la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova (Italia Viva), que ha destacado que “el impuesto al azúcar golpea a los trabajadores y a las empresas agrícolas”.

Estas declaraciones han sido criticadas por el líder del M5S y ministro de Desarrollo Económico, Luigi di Maio, quien ha defendido que “es sacrosanto que existan impuestos al plástico y al azúcar” y ha dicho que las “empresas deben usar recipientes reciclables” y los “alimentos con demasiado azúcar deben ser limitados”.

Los impuestos sobre las bebidas azucaradas, destinados a aumentar los ingresos y al mismo tiempo abordar problemas de salud como la obesidad, la diabetes y la caries dental, ya se han adoptado en muchos países, incluidos Gran Bretaña y Francia, y partes de Estados Unidos.

El impuesto al azúcar afectará la cerveza sin alcohol, las bebidas gaseosas y los jugos de frutas con azúcar o edulcorantes añadidos.

Las filiales y socios italianos de Coca-Cola estarán entre las empresas más afectadas.

En su momento, Sibeg, que embotella y comercializa Coca-Cola en la ciudad siciliana de Catania, estimó que los gravámenes reducirán los ingresos en 27%, a 84 millones de euros, y reducirán las ganancias en 16.7 millones de euros.

El presidente ejecutivo de Sibeg, Luca Busi, declaró que los impuestos no eran beneficiosos para la salud o el medio ambiente, sino que “sólo estaban destinados a recaudar efectivo, a un alto costo para los consumidores, trabajadores y empresas”.

El nuevo gobierno, que asumió el cargo en septiembre, está buscando formas de controlar el déficit al tiempo que reduce el Impuesto sobre la Renta y elimina un aumento en el impuesto a las ventas por valor de 23,000 millones de euros, que fue implementado por el gobierno anterior.