Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en la primera quincena de septiembre la inflación se ubicó en 2.99%, su menor nivel desde principios del 2016, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eso ayudará a que rinda más el dinero a las familias, aunque reconoció que también es importante que vaya acompañado de crecimiento de la economía.

“Nos importa que esté baja la inflación, pero también nos importa que haya crecimiento, porque si no, es como antes”, admitió el mandatario federal.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal mencionó que tener una baja inflación “significa que se deteriora menos el ingreso de los trabajadores y de todos los consumidores; o sea, si la inflación es baja, rinde más el ingreso, por eso es importante”.

Aseguró que el gobierno puede estar destinando mucho presupuesto al desarrollo social, pero si hay inflación alta, no mejorarán las condiciones de vida; mantener una inflación estable, comentó, es bueno para el país.

Dijo que el aumento al salario mínimo que se determinó al inició de su gobierno “termina con un mito del periodo neoliberal. ¿Por qué no aumentaban los salarios?, ¿cuál era la excusa?, que eran inflacionarios”, refirió.

“Este año aumentó el salario como nunca en 36 años y la inflación que se tiene es la más baja desde hace tres años”, argumentó.

López Obrador consideró que si se decidiera aumentar al doble el salario, sí podría tener algún efecto inflacionario, “pero una recuperación paulatina, una recuperación gradual de la pérdida del salario no produce inflación”.

Sostuvo que hay otros elementos importantes de control de inflación, como el hecho de que no aumenten los precios de las gasolinas, el gas y el diésel.

“Cuando los carros estaban hechos de otra manera, que se calentaban, eso es inflación, se calienta un carro; entonces, si se para el carro, se apaga, ya no se calienta, ya no hay inflación, sí, nada más que ya el carro no camina. Entonces, aquí lo que hay que procurar, lo que hay que conseguir es que el carro camine sin calentarse; o sea, que no haya inflación y que tengamos crecimiento”, planteó.

