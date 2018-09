La primera ministra británica, Theresa May, quiso lanzar un mensaje positivo a los empresarios que llevan meses mirando con recelo la economía y la situación política en Reino Unido, al asegurar que el país tendrá el impuesto de sociedades más bajo de los países desarrollados. “Déjenme decir esto muy claramente, sea cual sea su negocio. Invertir en Reino Unido después del Brexit les permitirá tener el menor impuesto de sociedades del G20”, aseguró la primera ministra en el Bloomberg Business Global Forum celebrado en Nueva York. Actualmente, el impuesto de sociedades en Reino Unido está en 19% y se reducirá a 17% en abril del 2020.

La primera ministra aprovechó el foro, al que asistieron algunos de los primeros directivos de las grandes multinacionales del mundo, para vender los atractivos del país. “Reino Unido da acceso a servicios industriales y financieros en el centro de Londres que son la envidia del mundo, a las mejores universidades, a instituciones fuertes y a una regulación inteligente”, expuso May. La primera ministra siguió defendiendo que está “convencida” de que llegará a un acuerdo con Bruselas y afirmó que “más voces en Europa hablan de que es necesario llegar a un acuerdo”.

Sin embargo, explicó, Reino Unido debe estar preparado para cualquier resultado final, lo que abre la puerta a un posible no acuerdo con sus socios europeos. May también expuso que los empresarios deben estar tranquilos con la posible restricción de inmigrantes que llegarán al país, ya que “se va a atraer al mejor talento”.

Las palabras de May coincidieron con un día agitado en Reino Unido, tras la intervención de Jeremy Corbyn en el congreso laborista anual, que estos días se celebra en Liverpool. El líder del partido aseguró que “el laborismo está preparado para gobernar” y pidió elecciones anticipadas si May no es capaz de lograr un buen acuerdo de salida de la Unión Europea (UE) con sus socios europeos.

La combinación de Corbyn como primer ministro y un Brexit sin resolver es la mayor pesadilla para los empresarios con intereses en Reino Unido, que ven cómo las posibilidades de un gobierno laborista al frente del país aumentan a medida que empeoran las negociaciones con la Unión Europea.

Corbyn explicó que si May “no es capaz de negociar un acuerdo exitoso de salida de la UE, debe dejar paso a otro partido que pueda hacerlo”.