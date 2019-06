La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará, en las próximas tres o cuatro semanas, un proyecto de inversión en el sector energético que involucra la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el sector privado, anunció Arturo Herrera, subsecretario de la dependencia económica.

Al participar en la Reunión nacional de consejeros regionales de BBVA México, comentó que se trata de un ejercicio presupuestario en el mediano plazo, donde Hacienda decidirá qué tipo de apoyo necesitan, tanto Pemex, como CFE para que puedan mantener buenos ingresos y superávits primarios.

“Si ellos quisieran realizar inversiones por encima de ese monto, en el nuevo marco de autonomía de las empresas productivas del estado tendrán que hacerlo con asociación del sector privado”, comentó el funcionario.

Herrera dijo que las asociaciones con el sector privado pueden ser de largos periodos y pueden ser desde la contratación de servicios, asociaciones público privadas y hasta asociaciones de cuasi capital, “estamos trabajando en eso, yo creo que en unas semanas más tendremos prioridad sobre ello”.

Este plan será parte de una gama de proyectos que llevará a cabo el gobierno federal en diferentes sectores económicos, donde se espera una importante participación de la iniciativa privada.

Herrera comentó que como primer paso iniciarán con el sector de Comunicaciones y Transportes a través de ciertas concesiones.

“Va a haber una serie de anuncios, yo diría en unas dos o tres semanas, asociados a concesiones, al desdoblamiento de concesiones, a bursatilizaciones. Ayer mismo hubo una operación de Banobras en la que estuvo involucrado por 10,000 millones de pesos”.

Sin dar más detalles sobre estos proyectos, el funcionario mencionó que México es de los países que menos gasta en inversión como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

Indicó que, sin la participación del sector privado en infraestructura, la economía del país no podrá avanzar más del 2.4% que ha registrado en los últimos 26 años.

Se tendrá superávit primario

A pesar de las alertas que dieron las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s sobre el futuro económico del país y las complicaciones que ello representa para las finanzas públicas del país, el subsecretario de Hacienda consideró que se logrará un superávit primario para el cierre de este año.

“Debemos ser muy consistentes en mantener superávits primarios, aunque sean mínimos y a lo largo de esta administración”, afirmó sin aclarar si se logrará la meta de 1% del PIB para el cierre de 2019.

Herrera aseguró que una de las metas de este gobierno es crear una política contra-cíclica para que en épocas de “vacas gordas” se genere un ahorro, y cuando se tenga una época de “vacas flacas”, es decir, de bajo crecimiento económico, se puedaocupar ese ahorro.

Recordó que México se encuentra bien blindado para reaccionar a cualquier tipo de crisis, pues cuenta con diversos fondos de estabilización y con líneas de crédito.

Aprovechó para platicar que, durante la reunión del G-20 en Osaka, Japón, donde participó, le llamó la atención que el tema que más les preocupaba a los representantes de las 20 economías más importantes del mundo eran las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, y no sobre la situación de Pemex.

“Tuve oportunidad de intercambiar opiniones con estas personas que manejan en su conjunto el 81% del PIB global, y no pararon de hacerme preguntas sobre los aranceles, no hubo una sola pregunta que me hicieran sobre Pemex”.

Tan sólo en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se tienen alrededor de 300,000millones de pesos, expuso; mientras que en el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas cuentan con alrededor de 70,000 millones de pesos.

Además, se tienen reservas por más de 150,000 millones de pesos, una línea de crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional por más de 66,000 millones de pesos y una línea de 9,000 millones de dólares con el Tesoro.