La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene el optimismo sobre la economía mexicana para el 2020 y no se deja intimidar por las reducciones económicas que han hecho diversas instituciones financieras como el Banco de México (Banxico), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Nosotros no vamos a reducir (la expectativa), no estamos dependiendo de si lo hace o no el Banxico. Nosotros dependemos de dos cosas: de cuánto nos da nuestro propio modelo y cuándo es la fecha específica en que revisamos”, dijo Arturo Herrera, secretario de Hacienda, luego de participar en la presentación de un estudio sobre movilidad social.

La SHCP prevé que la economía mexicana se ubique en un promedio de 1.5% y 2.5% al cierre de este año, lo cual dista del consenso del mercado que estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de México se ubique en un promedio de 1% para el cierre del 2020.

Herrera comentó que, en todo caso, sería hasta abril cuando se presenten los Precriterios Generales de Política Económica del 2021 en el que podrían considerar si cambian o no su expectativa del PIB.

El miércoles, Banxico anuncio una cuarta reducción de su estimación del PIB del 2020 para ubicarla entre 0.5% y 1.5%; anteriormente se ubicaba en 0.8% y 1.8%. Dicho ajuste se debió principalmente a la debilidad económica que mantienen el sector industrial y el de servicios.

Para el secretario de Hacienda, la inversión y el crecimiento serán la prioridad de este año “a mi lo que me preocupa es que haya inversión y crecimiento y es en lo que estamos trabajando”.

En otra ocasión expuso que, para reactivar la economía mexicana, desde el año pasado se adelantaron procesos administrativos para realizar licitaciones en proyectos de inversión, los cuales ya empezaron a operar en este primer trimestre. Incluso, dijo que alrededor del 90% de las concesiones en carreteras ya se entregaron, por lo que la actividad económica ya se está moviendo.