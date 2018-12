El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Paquete Económico 2019 garantizará los compromisos del gobierno, como pago de deuda, pensiones, servicios personales y participaciones a los gobiernos de los estados.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, y a escasos 10 días de presentar el documento que mantiene a la expectativa a los mercados y a todos los sectores de la economía, confirmó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contemplará un gasto de inversión en materia social por 600,000 millones de pesos, además de que se reducirá el gasto corriente.

“Se va a financiar todo el programa de bienestar, el de la contratación de jóvenes como aprendices; se van a otorgar alrededor de 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad; se aumentará la pensión a los adultos mayores al doble en los estados donde se les entrega la mitad de lo que recibe el adulto mayor en Ciudad de México, y muchas otras acciones”, mencionó.

Reiteró que el PEF también incluirá un incremento de 10% en términos cuantitativos y de 7% en términos reales a las participaciones federales a los estados y municipios.

“Se garantiza que se va a pagar el servicio de deuda completo: alrededor de 800,000 millones de pesos. Se garantiza por completo todo lo relacionado con pensiones y jubilaciones, que son otros 800,000 millones de pesos comprometidos”, comentó.

Mayor peso a expectativas del Banxico

Por otra parte, el primer mandatario dijo que los lineamientos de política económica que incluirá la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2019 se ajustarán a las directrices del Banco de México (Banxico).

Obrador fue cuestionado acerca de los Criterios Generales de Política Económica bajo los cuales se elaborará la iniciativa de LIF 2019, como el tipo de cambio, el precio del barril de petróleo y el crecimiento.

Se le preguntó si el Paquete Económico para el próximo año incluirá un superávit primario, como lo había planteado el anterior gobierno federal. Sin embargo, el mandatario no dio detalles de dichas variables, únicamente afirmó que éstas se fijarán con base en sugerencias del Banxico.

“En el caso de la ley de ingresos, no se van a contemplar aumentos de impuestos, ni impuestos nuevos. Es prácticamente lo mismo, con las proyecciones de ingresos que se puedan contemplar.

“Nos vamos a apoyar mucho en las directrices del Banxico; es decir, lo que el Banxico estime en inflación, lo que considere como marco de referencia en lo macroeconómico”, reiteró López Obrador.

Precisamente, en la encuesta de expectativas de los especialistas consultados por el Banxico en diciembre, que incluye 31 grupos de análisis, se plantea un crecimiento de 1.97% para el próximo año, y un tipo de cambio de 20.34 pesos por dólar.

Sobre el particular, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados confirmó que las variables macroeconómicas del Paquete Económico se ajustarán de acuerdo a los análisis que realiza el Banxico.

“En todos los Paquetes Económicos se consideran los análisis del Banxico como la expectativa de inflación y crecimiento económico. El siguiente paquete considerará esos análisis. Sería un error no hacerlo porque tienen a los mejores especialistas”, expresó Ramírez Cuéllar.

López Obrador recordó que tiene como plazo hasta el 15 de diciembre para presentar al Congreso su iniciativa de LIF y el PEF 2019.

“Tenemos como plazo el día 15 de este mes. Ya se está elaborando el presupuesto. Les adelanto que vamos avanzados”, refirió.

Adelantos de participaciones a gobiernos

Cuestionado acerca de la situación de impago en la que han caído gobiernos estatales como el de Tabasco, debido a la falta de liquidez, el Presidente mencionó que el gobierno de México podría adelantar participaciones a los estados, siempre que sea dentro del marco de la ley.

“El compromiso es adelantarles participaciones federales para que puedan resolver sus problemas en el caso de que lo soliciten.

“Nosotros vamos a apoyar a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, pero siempre de conformidad con el presupuesto autorizado. No va a haber manejo discrecional del presupuesto. No se van a entregar partidas adicionales. Ya no va a haber moches en el presupuesto. No va a haber influyentismo. No se va a llegar a acuerdos políticos para entregar presupuesto”, aseveró en su cuarta conferencia como mandatario.

