El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé obtener recursos por 3 billones 499,425 millones de pesos en 2020, ello a través del pago de impuestos de los contribuyentes.

De acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) del 2020, entregada este domingo por el secretario de Hacienda Arturo Herrera a la Cámara de Diputados, el monto que se prevé recaudar en 2020 es 2.0% mayor a lo aprobado para este año, de 3 billones 311,373 millones de pesos.

De esta manera, los contribuyentes estarían aportando 63.4% de los ingresos totales del gobierno, los cuales ascenderían a 5 billones 511,879 millones de pesos en el 2020, apenas 0.4% mayor a lo que se aprobó para este año.

"En materia de política de ingresos, se reitera el compromiso de no proponer la creación de impuestos nuevos ni el incremento en tasas de los impuestos existentes durante el ejercicio fiscal 2020", refirió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para alcanzar la meta de recaudación del siguiente año, así como fortalecer los ingresos tributarios, el gobierno federal preparó una miscelánea fiscal para el 2020, de acuerdo con la Iniciativa de la LIF del próximo año.

El documento, que es parte del Paquete Económico, reitera el compromiso de la administración López Obrador de no crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes, además de no incrementar el precio de la gasolina en términos reales. No obstante, la Secretaría de Hacienda refirió que lo anterior no limitará el objetivo de conseguir una mayor recaudación.

"Las medidas tributarias que se incluyen en la Iniciativa de la LIF 2020 buscan preservar la fortaleza de los ingresos públicos a través de acciones orientadas a simplificar el marco tributario y de garantizar el cumplimento en el pago de los impuestos existentes al cerrar espacios de evasión y elusión fiscales. Ello con la finalidad de que el sistema impositivo sea más justo, y que cada contribuyente pague adecuadamente lo que le corresponde", refirió la dependencia liderada por Arturo Herrera.

Prevén menores ingresos petroleros

Si bien el gobierno federal espera un incremento en la recaudación tributaria, en el caso de los ingresos petroleros el panorama no es el mismo.

La Secretaría de Hacienda detalló que para el siguiente año los ingresos petroleros caigan 8.8% respecto a lo aprobado para este año. De esta manera, los ingresos que obtiene el gobierno federal por este rubro pasaría de 1 billón 44,956 millones de pesos a 987,332 millones de pesos el siguiente año.

Añadió que para el 2020 se prevé una reducción en el precio de la mezcla mexicana de petróleo respecto a lo aprobado en la LIF 2019, al pasar de 55 a 49 dólares por barril.