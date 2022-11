Gobierno de Chile es de cambios, no de sorpresas: Nicolás Grau

Un fajo de tarjetas de presentación de empresarios mexicanos le dejaron al ministro de Economía, Nicolás Grau, y su equipo en el desayuno que lideró el Presidente Gabriel Boric el miércoles pasado, en el primer día de la gira a México.

Todos querían juntarse con las autoridades para conversar de Chile. En la agenda estaban empresas de turismo mexicano, ejecutivos de Blackrock, un almuerzo con el fondo de inversión de capital de riesgo ALLVP y reuniones bilaterales con Samsung, así como con Grupo México. También se reuniría con la empresa de data centers Yondr.

¿Cómo fue la recepción de los empresarios?

Había más de 150 empresarios y empresarias. El grueso eran mexicanos, pero también había chilenos, sobre todo una comunidad de start-ups presentes acá, además de la comitiva chilena. La reunión fue muy buena. Quieren entender cuál es nuestra estrategia en términos económicos.

¿Hay inquietud de las empresas por invertir en Chile?

No solo acá, sino en cualquier otro lugar que hemos visitado, y también cuando nos juntamos en Chile con empresas de capital internacional, suelen tener una mirada un poco más de mediano o largo plazo y tienen una mirada bastante optimista de Chile.

¿Son menos alarmistas?

Claro, tienen una mirada más ponderada porque tienen de dónde compararnos. En general, Chile es un lugar muy favorable cuando uno lo compara con otros lugares, pero eso no significa que sean conversaciones solo de buena crianza.

Y cuando le preguntan sobre nueva Constitución, seguridad pública, desaceleración de la economía, ¿cuál es el mensaje para los empresarios extranjeros?

El tema constitucional hasta ahora por lo menos no ha aparecido como tema. Y del tema de seguridad, como ellos están en México, México no es un país con mejores estándares de seguridad que Chile. De hecho, estamos muy, muy lejos. Yo diría que sí se ha preguntado más de los temas de corto plazo, cómo el gobierno lo está abordando. Entonces allí describimos las distintas reformas que estamos realizando. Les contamos cuál es nuestro plan que hemos implementado para ir abordando en conjunto con el Banco Central el tema de la inflación. La importancia de mantener los empleos y las distintas medidas que está tomando el Gobierno para acelerar la inversión. Los inversionistas, cuando están pensando una inversión, piensan en 10 o 20 años, por lo tanto, el ciclo del próximo año les importa menos.

¿La baja popularidad del Gobierno y del presidente no los va a hacer entregar bonos a todo el mundo o apoyar un sexto retiro desde las AFP?

Las políticas públicas que vamos pensando siempre, no solo en el tema económico, tienen que ver con como pensamos que debemos aportar de mejor manera a las demandas de la ciudadanía. Esto no lo hacemos basado en encuestas, sino que en qué pensamos nosotros. El ejemplo más claro de esto es la combinación entre la reforma tributaria y la reforma de pensiones. A nosotros nos encantaría haber entrado al Gobierno y haber subido la pensión a 250,000 pesos (chilenos), pero eso no hubiese sido responsable. Lo responsable como gobierno es que estas demandas de la ciudadanía, que son urgentes, se puedan resolver de forma estructural lo más rápido posible.

Se ha dicho que dueños de AFP extranjeras podrían demandar al Estado, ¿eso lo ven como una amenaza al Gobierno o una legítima preocupación?

En esto el ministro Marcel ha sido muy, muy claro que el gobierno está definiendo ciertos marcos regulatorios o ciertas formas en las que se organiza un sistema de pensiones, en el que los privados tienen un rol relevante y lo van a seguir teniendo. Eso no coarta nada, ni el derecho de propiedad ni ninguna de las seguridades importantes que deben tener las empresas en un contexto de economías de mercado.

Las democracias, los países, tienen la posibilidad de hacer cambios de políticas públicas. Lo importante para el sector privado, a mi juicio, es que sepa de antemano cuál va a ser la dirección de estos cambios, de manera de evitar sorpresas.