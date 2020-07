El presidente de la Comisión Europea (CE), Charles Michael, repasó el acuerdo “histórico” alcanzado el martes entre los líderes europeos sobre el reparto de fondos y el presupuesto comunitario, además, admitió la condicionalidad de que los estados miembros hagan reformas nacionales. “La solidaridad funciona en dos direcciones: por un lado, hay dinero, financiamiento, pero por el otro hacen falta garantías de que las reformas se implementarán”, defendió Michael en una entrevista con varios medios de comunicación europeos y publicado por el diario El Mundo.

“La cuestión era cuánto aportar y qué garantías existen de que ese dinero se usará para invertir y para reformas”, resumió el presidente de la Comisión Europea.

El funcionario se mostró satisfecho por el acuerdo alcanzado, además, admitió que hubo dos momentos de la cumbre, la cual duró cinco días, en que vio peligrar la unanimidad necesaria para sacarlo adelante

Michael también reconoció que la gobernanza fue uno de los “temas más difíciles” que tuvieron que abordar.

Por otro lado, explicó que el punto de partida de algunos países era que hubiera cero transferencias. “No unas pocas, ni 1,000 euros, ni tampoco un millón, sino: cero euros, y la única forma de convencerlos de que aceptaran la idea, el concepto de transferencias y luego la cantidad, fue que hubiera un acuerdo antes sobre la gobernanza. Que se implementaran las reformas necesarias nacionales", comentó.

Por eso, destacó su apuesta “realista” para cerrar el acuerdo cuando alertó a los jefes de Estado y presidentes europeos de que “estábamos negociando un Marco Financiero Plurianual (MFF, por su sigla en inglés) y un fondo, y no reformando los Tratados”.

Ante la pregunta de si “hay veto o no”, el presidente de la Comisión aclaró que “no hemos cambiado los Tratados de la Unión Europea durante el fin de semana".

Además, apuntó que “las recomendaciones son para 27 países, no sólo para uno” y animó a leerlas “detenidamente” porque “todos los estados tienen recomendaciones. Algunas hablan de reformas económicas, otras sobre el modelo fiscal, la tributación, etc.”, dijo.

Por último, Michael no valoró la opción de que algún parlamento nacional bloquee el acuerdo alcanzado por los 27. "Hay una tradición que intento mantener: no abordar problemas antes de que existan (...) pero no subestimo la tarea: es nuestra responsabilidad como autoridades europeas explicar que decidir juntos es una necesidad y hay que hablar con los parlamentos", mencionó.

“La mejor forma de combatir el creciente poder de las fuerzas extremistas es mirar a los ojos y decir que esto ha sido un éxito. No puedes resolver un problema dándole la espalda”, concluyó.